15 Mayıs 2024, Çarşamba
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Müge Anlı atv canlı yayın izle! 15 Mayıs Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm YouTube tek parça izle!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.05.2024
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Müge Anlı atv canlı yayın izle! 15 Mayıs Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm YouTube tek parça izle!

Türkiye'nin en çok izlenen sabah programlarından biri olan "Müge Anlı ile Tatlı Sert", ATV ekranlarında canlı yayınla izleyicileriyle buluşuyor. Müge Anlı'nın etkileyici sunumuyla gerçekleşen program, sosyal sorunlara ve çözülmemiş olaylara dikkat çekerek izleyicileri ekranlara kilitliyor. İşte, ATV Müge Anlı canlı yayın ekranı!

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (15 Mayıs 2024 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

15 MAYIS MÜGE ANLI CANLI YAYIN EKRANI

Aşağıdaki link aracılığıyla ATV'de yayınlanan programı seyredebilir ve güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

MÜGE ANLI CANLI İZLE

MÜGE ANLI SON BÖLÜM İZLE

Muğla'da 22 Mart'ta kaybolan Şaban Ataş'ın korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Ataş'ın eski eşi Emine Karabulut, "Kocamı en yakın arkadaşı, benim de sevgilim olan Burhanettin öldürdü" itirafı sonrası Karabulut, Türkiye'nin konuştuğu cinayetin detaylarını anlattı.

İtirafın ardından Emine Karabulut ve Burhanettin Öztürk'ün yaptığı yüzleşme herkesi şoka uğrattı! Öte yandan Şaban Ataş'ın cesedinin yerini eski eşi Emine Karabulut ile oğlu tarif etti. Müge Anlı ekibinin Ataş'ın cesedini bulduğu anlarda stüdyo buz kesti!

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