Müge Anlı atv canlı yayın izle! 15 Mayıs Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm YouTube tek parça izle!
Türkiye'nin en çok izlenen sabah programlarından biri olan "Müge Anlı ile Tatlı Sert", ATV ekranlarında canlı yayınla izleyicileriyle buluşuyor. Müge Anlı'nın etkileyici sunumuyla gerçekleşen program, sosyal sorunlara ve çözülmemiş olaylara dikkat çekerek izleyicileri ekranlara kilitliyor. İşte, ATV Müge Anlı canlı yayın ekranı!
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (15 Mayıs 2024 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.
15 MAYIS MÜGE ANLI CANLI YAYIN EKRANI
Aşağıdaki link aracılığıyla ATV'de yayınlanan programı seyredebilir ve güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.
Muğla'da 22 Mart'ta kaybolan Şaban Ataş'ın korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Ataş'ın eski eşi Emine Karabulut, "Kocamı en yakın arkadaşı, benim de sevgilim olan Burhanettin öldürdü" itirafı sonrası Karabulut, Türkiye'nin konuştuğu cinayetin detaylarını anlattı.
İtirafın ardından Emine Karabulut ve Burhanettin Öztürk'ün yaptığı yüzleşme herkesi şoka uğrattı! Öte yandan Şaban Ataş'ın cesedinin yerini eski eşi Emine Karabulut ile oğlu tarif etti. Müge Anlı ekibinin Ataş'ın cesedini bulduğu anlarda stüdyo buz kesti!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 48 49 50 51 yaş nokta atışı kaptı: 5750 5525 5000 güne SGK erken emeklilik takvimi yapıldı!
- Liste yayımlandı! Emekliye 2+1'lik temmuz zammı oluştu: SGK-SSK, Bağ-Kur'luya kalem kalem hesaplandı! Taban maaş 10 bin alanlar...
- BİLSEM sınav giriş belgesi sorgulama 2024 | BİLSEM Bireysel Değerlendirme Sınav giriş belgesi yayımlandı mı, nereden alınır?
- Tuz Ekspresi güzergahı ve rota bilgileri | Tuz Ekspresi yolculukları ne zaman başlıyor? İşte ilk sefer ve bilet bilgileri...
- Toplu para ödeyene muhteşem emeklilik jesti! 3549-4956-5577 gün primi birikene şahane fırsat
- İŞKUR en çok aranan meslekleri listelendi! İlkokul mezunu olmanız yeterli
- ChatGPT tüm bildiklerinizi unutturuyor! Yeni dönem başladı: Artık daha kolay
- Araba Camındaki Siyah Noktaların Gizli Anlamı: Dikkatli Olun!
- HAVA DURUMU | 9 il için alarm! Meteorolojiden sel ve su baskını uyarısı geldi
- Hamam böcekleri korkudan hemen ters dönecek! İşte evinizi koşarak terk ettirecek yöntem
- Sözleşmeli öğretmen mülakat puanı kaç oldu? 2024 MEB sözleşmeli öğretmen mülakat puanı değişti! İşte sözlü sınav tarihleri...
- 16.250, 17.150, 17.750 TL emekliye maaş gibi yatıyor! Müjdenin alası geldi: SSK, Bağ-Kur'luya 14 15 16 17 18 Mayıs'ta ek ilave edilecek