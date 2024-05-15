Müge Anlı atv canlı yayın izle! 15 Mayıs Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm YouTube tek parça izle!

Muğla'da 22 Mart'ta kaybolan Şaban Ataş'ın korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Ataş'ın eski eşi Emine Karabulut, "Kocamı en yakın arkadaşı, benim de sevgilim olan Burhanettin öldürdü" itirafı sonrası Karabulut, Türkiye'nin konuştuğu cinayetin detaylarını anlattı.