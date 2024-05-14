Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 14 Mayıs 2024 puan durumu! Günün birincisi...
Gelinim Mutfakta 14 Mayıs puan durumu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Ekranların ilgiyle takip edilen programı Gelinim Mutfak her hafta yarışmacılarına altın kazandırıyor. İzleyiciler ise çeyrek altını hangi gelinin aldığını merak ediyor. İşte, Gelinim Mutfakta günün birincisi...
Nursel Ergin'in sunuculuğunu üstlendiği Gelinim Mutfakta programı, hafta içi her gün ekranlara geliyor. Bugünün kazananı ve puan durumu ise merak konusu oldu. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci kim oldu? İşte çeyrek altını kazanan yarışmacı...
GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU? (14 MAYIS SALI)
Gelinim Mutfakta günün birincisi açıklandı. En iyi tiramusu tatlısını yapan ve çeyreği alan gelin Seda oldu.
PUAN DURUMU
SEDA- 17
DAMLA - 15
ZEYNEP- 9
ARİFE - 9
GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? (13 MAYIS PAZARTESİ)
Gelinim Mutfakta günün birincisi açıklandı. Yeni yarışmacı Arife eksi 2 ceza puanı aldı. En iyi tarifi yapan ve çeyreği alan gelin Zeynep oldu.
PUAN DURUMU
ZEYNEP- 15
DAMLA - 14
ARİFE - 12
SEDA- 11
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