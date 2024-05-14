Müge Anlı atv canlı yayın izle! 14 Mayıs Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm YouTube tek parça izle!
Türkiye'nin en çok izlenen sabah programlarından biri olan "Müge Anlı ile Tatlı Sert", ATV ekranlarında canlı yayınla izleyicileriyle buluşuyor. Müge Anlı'nın etkileyici sunumuyla gerçekleşen program, sosyal sorunlara ve çözülmemiş olaylara dikkat çekerek izleyicileri ekranlara kilitliyor. İşte, ATV Müge Anlı canlı yayın ekranı!
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (14 Mayıs 2024 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.
14 MAYIS MÜGE ANLI CANLI YAYIN EKRANI
Aşağıdaki link aracılığıyla ATV'de yayınlanan programı seyredebilir ve güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.
CİNAYET İTİRAFI GELDİ!
atv'nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı İle Tatlı Sert, son bölümünde şüpheli şekilde ortadan kaybolan 3 çocuk babası Şaban Ataş'ın kaybını mercek altına aldı. Bahri Ataş, kayıp amcaoğlu 52 yaşındaki Şaban Ataş'ı bulmak için stüdyoya geldi.
Bahri Ataş, Şaban Ataş'ın kaybında oğlu Mert ve formaliteden boşandığını iddia ettiği eşi Emine'nin parmağı olabileceğine işaret etti. Cinayete kurban gitmiş olabileceği şüphesiyle gündeme gelen bu olay, izleyicileri ekran başına kilitledi.
Yaşanan gelişmelerin ardından iddialara göre, program sonrası Müge Anlı'nın özel olarak konuştuğu eski eş Emine, cinayeti itiraf ederek cesedin yerini açıkladı. Kan donduran ip detayı ortaya çıktı.
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