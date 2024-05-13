13 Mayıs 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Televizyon Haberleri Gelinim Mutfakta çeyrek altını kazanan yarışmacı açıklandı! Gelinim Mutfakta 13 Mayıs puan durumu

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kazanan yarışmacı açıklandı! Gelinim Mutfakta 13 Mayıs puan durumu

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.05.2024
ABONE OL
Gelinim Mutfakta çeyrek altını kazanan yarışmacı açıklandı! Gelinim Mutfakta 13 Mayıs puan durumu

Gelinim Mutfakta 13 Mayıs puan durumu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Ekranların ilgiyle takip edilen programı Gelinim Mutfak her hafta yarışmacılarına altın kazandırıyor. İzleyiciler ise çeyrek altını hangi gelinin aldığını merak ediyor. İşte, Gelinim Mutfakta günün birincisi...

Nursel Ergin'in sunuculuğunu üstlendiği Gelinim Mutfakta programı, hafta içi her gün ekranlara geliyor. Bugünün kazananı ve puan durumu ise merak konusu oldu. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci kim oldu? İşte çeyrek altını kazanan yarışmacı...

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta günün birincisi açıklandı. Yeni yarışmacı Arife eksi 2 ceza puanı aldı. En iyi tarifi yapan ve çeyreği alan gelin Zeynep oldu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

ZEYNEP- 15

DAMLA - 14

ARİFE - 12

SEDA- 11

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA