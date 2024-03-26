Mutfak Bahane'deki yarışmacı Suna Şef'i çileden çıkardı! Stüdyodan kovuldu...
ATV ekranlarında hafta içi her gün saat 14.00'te izleyicilerle buluşan "Mutfak Bahane" adlı program, Derya Taşbaşı'nın sunumuyla ekranlara geliyor. Programda, gelinler arasında büyük bir rekabet yaşanıyor, her biri şampiyon olmak için kıyasıya yarışıyor. Bugünkü bölümde çeyrek altını kazanan isim belli olurken, tavırlarıyla Suna Şef'i çileden çıkaran Gülşah, stüdyodan kovuldu.
Derya Taşbaşı'nın sunduğu 'Mutfak Bahane'nin bugünkü bölümünde gerilim yaşandı. İki yarışmacı arasında başlayan gerginlik, Suna Şef'in tahammül sınırlarını zorlamasıyla son buldu. Suna Şef, tavrından rahatsız olduğu Gülşah'ı stüdyodan çıkarmakta karar kıldı.
ŞEF SUNA AYDIN RAMAZANA ÖZEL PRATİK YEMEK TARİFLERİ VERDİ
Sık sık Mutfak Bahane'ye gelen ve gelinlere pratik bilgiler verip tariflerde yardımcı olan Şef Suna Aydın bugünkü programda izleyiciler için tarif verdi. Ramazan ayına özel tarifler veren Suna Şef iftar sofralarında farklı bir tat arayanlar için Domates Dolması ve Vişneli Ekmek Kadayıfı tarifi verdi.
SUNA ŞEF'İ ÇİLEDEN ÇIKARDI, STÜDYODAN GÖNDERİLDİ!
Yemekleri yetiştirmeye çalışan Buse ve Gülşah arasında gerginlik yaşandı. Buse yemekleri yetiştirmeye çalışırken kuzeninin sürekli olarak gülmesi Buse'yi çileden çıkardı.
Kargaşayı gören Suna Şef müdahale etmeye çalıştı. Gülmeye hala devam eden Gülşah'a tahammül edemeyen Suna Şef çareyi Gülşah'ı stüdyodan kovmakta buldu.
GÜNÜN KAZANANI BELLİ OLDU
Günün kazananı 21 puanla Seda oldu ve bugünün iki çeyrek altınına da sahip oldu.
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