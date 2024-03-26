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Kuruluş Osman’da yer yerinden oynayacak! Yeni bölümde dikkat çeken detaylar...

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.03.2024
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Kuruluş Osman’da yer yerinden oynayacak! Yeni bölümde dikkat çeken detaylar...

atv ekranlarında beşinci sezonunda da büyük bir ilgiyle izlenen ve reytinglerin zirvesinde yer alan "Kuruluş Osman"ın 27 Mart Çarşamba akşamı saat 20:00'de yayınlanacak. Dizinin 154. Bölümü, heyecan dolu sahnelerle izleyicileri ekranlara kilitleyecek. Bu bölümde, Osman Bey'in İmren Tegin'e karşı kurduğu oyun dikkat çekerken, obada Boran ve Konur arasındaki kavga büyük yankı uyandıracak.

atv'nin reyting rekortmeni dizisi "Kuruluş Osman", heyecan dolu sahneleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. İşte yeni bölümde yaşanacak olaylar...

Boran ve Konur'un kavgası obada büyük ses getirmiştir. Osman Bey onlar hakkında ne hüküm verecektir? Olivia, alplar arasındaki bu kavganın kendi faydalarına olduğunu düşünür, bunu kullanmak için bir şey yapacak mıdır?

İmren Tegin, Osman Bey'e kendisine biat edip ardında durmasını istediğini söyler. Osman Bey "Sizler ihanet ederken biz ata mirasını büyüttük!" diyerek İmren Tegin'e olan üstünlüğünün altını çizer.

Osman Bey ve İmren Tegin arasındaki gerilimin sonu nereye varacaktır? Osman Bey, İmren Tegin'e bir oyun kurmuştur. Bu oyunu fark eden İmren Tegin, Osman Bey'e karşı hamlede bulunacaktır.

Ayça Hatun, Elçim Hatun'un çeyizlerini yakmak ister ve Gazi'yi de o ateşin içinde bırakır. Gazi, ateşlerin arasından kurtulabilecek midir? Çadırı yakanın Ayça olduğu anlaşılacak mıdır?

Bu durumdan haberdar edilen Bala Hatun, Osman Bey'e destek için yola çıkar. Bala Hatun Osman Bey'e yetişebilecek midir? Osman Bey, İmren Tegin'in hamlesini savuşturabilecek midir?

Holofira, Osman Bey'in obasına gelmiştir. Gizlenmeye çalışsa da Orhan onu görür. Orhan Holofira ile ne konuşacaktır? Alaeddin Bey Gonca Hatun'dan vazgeçmez. Her şeye rağmen bir araya gelebilecekler midir?

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