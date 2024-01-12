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YALI ÇAPKINI 53. BÖLÜM CANLI İZLE! 12 Ocak Cuma Yalı Çapkını yeni bölüm tek parça, kesintisiz izle!

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Giriş Tarihi: 12.01.2024
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YALI ÇAPKINI 53. BÖLÜM CANLI İZLE! 12 Ocak Cuma Yalı Çapkını yeni bölüm tek parça, kesintisiz izle!

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Başrollerini Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun üstlendiği dizi, 53. bölümüyle ekranlara geliyor. Yeni bölümde yaşanacak olaylar ise merak konusu oluyor. İşte, Yalı Çapkını 53. bölüm izle linki!

Gaziantepli bir ailenin oğullarını evlendirmek için kız bulma çabasıyla gelişen olayları konu alan Yalı Çapkını, 53. yeni bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Her hafta cuma günleri ekranlara gelen dizi, seyircileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Peki, Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

"Yalı Çapkını" her Cuma 20.00'de Star'da!

Dizinin yeni bölümünü aşağıdaki link üzerinden izleyebilirsiniz.

https://www.startv.com.tr/canli-yayin

YALI ÇAPKINI 53. BÖLÜM ÖZETİ

Ferit'in kurduğu tuzağa düşen Seyran yaşananlara üzülüp öfkelense de kendi hayatı için aldığı kararların arkasında durması gerektiğini daha iyi fark eder. Halis Ağa ise soyadlarını temize çıkarmak için büyük bir adım atan Ferit ile gurur duyar.

Dedesinin desteğini yeniden kazanan Ferit kendi markasını oluşturmak için çalışmalara başlarken, hayal ettiklerine ulaşmak için sıra dışı bir hamle hazırlığına girişir. Fakat işler umduğundan daha farklı ilerler.

Kendi hayatı için çabalayan Seyran, gündem olan açıklamalardan dolayı tepkilerle karşılaşsa da, hiç beklemediği kişilerden gördüğü destekle mutlu olur. Seyran'a yapılan haksızlıkların acısını ve bildiği gerçeklerin yükünü taşımakta zorlanan Şefika ise, Gülgün ve Seyran ile, Halis Ağa'ya dair şok etkisi yaratacak çok önemli gerçekleri paylaşır.

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