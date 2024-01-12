YALI ÇAPKINI 53. BÖLÜM CANLI İZLE! 12 Ocak Cuma Yalı Çapkını yeni bölüm tek parça, kesintisiz izle!

YALI ÇAPKINI 53. BÖLÜM ÖZETİ

Ferit'in kurduğu tuzağa düşen Seyran yaşananlara üzülüp öfkelense de kendi hayatı için aldığı kararların arkasında durması gerektiğini daha iyi fark eder. Halis Ağa ise soyadlarını temize çıkarmak için büyük bir adım atan Ferit ile gurur duyar.

Dedesinin desteğini yeniden kazanan Ferit kendi markasını oluşturmak için çalışmalara başlarken, hayal ettiklerine ulaşmak için sıra dışı bir hamle hazırlığına girişir. Fakat işler umduğundan daha farklı ilerler.