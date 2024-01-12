SURVİVOR NEDEN YOK? Bugün Survivor var mı, yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 12 Ocak 2024 TV8 yayın akışı

Türkiye'nin en sevilen yarışma programlarından biri olan Survivor, bu hafta ekranlara gelmeyecek. Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği ve Murat Ceylan'ın sunduğu bu heyecan dolu yarışma, 12 Ocak 2024 Cuma günü TV8 yayın akışında yer almıyor. Peki, Survivor 2024 bu akşam neden yok? İşte haberin detayları...