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SURVİVOR NEDEN YOK? Bugün Survivor var mı, yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 12 Ocak 2024 TV8 yayın akışı

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 12.01.2024 Güncelleme Tarihi: 12.01.2024
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SURVİVOR NEDEN YOK? Bugün Survivor var mı, yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 12 Ocak 2024 TV8 yayın akışı

"Bugün Survivor var mı, yok mu, neden yok?" sorusunun cevabı araştırılmaya başladı. Ekranlarının fenomen yarışma programlarından biri olan Survivor, 12 Ocak 2024 Cuma günü, TV8 yayın akışında yer almadı. Bu sebeple izleyiciler, programın akıbeti hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Peki, Survivor yeni bölüm ne zaman? İşte haberin detayları...

Türkiye'nin en sevilen yarışma programlarından biri olan Survivor, bu hafta ekranlara gelmeyecek. Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği ve Murat Ceylan'ın sunduğu bu heyecan dolu yarışma, 12 Ocak 2024 Cuma günü TV8 yayın akışında yer almıyor. Peki, Survivor 2024 bu akşam neden yok? İşte haberin detayları...

SURVİVOR BU AKŞAM NEDEN YOK?

12 Ocak Cuma TV8 yayın akışına TV8 yayın akışına göre, Survivor yeni bölümü bu akşam yok. Yarışma saatinde O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümü yayınlanacak.

O TARİHTE YAYINLANACAK!

Programın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Buna göre sevilen yarışma, 13 Ocak 2024 Cumartesi akşamı ekranlara gelecek.

12 OCAK 2024 CUMA TV8 YAYIN AKIŞI

-06:00 Dizi
-07:15 8'de Sağlık
-08:30 Aramızda Kalmasın
-11:15 Aşka Düşman
-12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
-16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
-20:00 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel
-00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular
-01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
-03:30 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
-05:30 Dizi

2024 SURVİVOR TAKIMLARI

MAVİ TAKIM

Nefise Karatay, Seda Ocak, Begüm Yücetan, Sahra Işık, Seda Aktuğlu, Damla Can.

Hakan Hatipoğlu, Yiğit Poyraz, Yasin Obuz, Yunus Emre, Ogeday Girişken. Furkan Kızılay.

KIRMIZI TAKIM

Özgür Tetik, Pınar Saka, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Gizem Memiç, Aleyna Kalaycıoğlu, Berna Canbeldek.

Doğukan Manço, , Ersin Korkut, Sercan Yıldırım, Turabi, Bozok Gören.

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