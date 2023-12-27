27 Aralık 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Televizyon Haberleri A HABER CANLI YAYIN İZLE📺! 27 Aralık Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklaması CANLI YAYIN İZLE

A HABER CANLI YAYIN İZLE📺! 27 Aralık Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklaması CANLI YAYIN İZLE

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 27.12.2023 Güncelleme Tarihi: 27.12.2023
ABONE OL
A HABER CANLI YAYIN İZLE📺! 27 Aralık Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklaması CANLI YAYIN İZLE

2024 Asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Asgari Ücret Tespit Komisyonunu 16,30’da görüşmek üzere Beştepe’ye davet etti. Toplantının tamamlanmasının ardından Başkan Erdoğan canlı olarak tüm Türkiye ile 2024 yılı için zamlı net ve bürüt asgari ücreti paylaşacak. Tüm açıklamayı Ahaber canlı yayın ekranından takip edebilirsiniz.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA