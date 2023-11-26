26 Kasım 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Televizyon Haberleri Kim Young-Sam ve Kim Dae-Jung 1993-2003 arasında, hangi ülkenin beşer yıl devlet başkanı olmuşlardır?

Kim Young-Sam ve Kim Dae-Jung 1993-2003 arasında, hangi ülkenin beşer yıl devlet başkanı olmuşlardır?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.11.2023 Güncelleme Tarihi: 26.11.2023
ABONE OL
Kim Young-Sam ve Kim Dae-Jung 1993-2003 arasında, hangi ülkenin beşer yıl devlet başkanı olmuşlardır?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışması 26 Kasım 2023 Pazar günü izleyicisiyle buluştu. Programda yer alan ilginç sorular izleyiciler tarafından merak ediliyor.

ATV'nin en çok izlenen ve merak edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de heyecanlı anlar yaşanmaya devam ediyor. Kim Milyoner olmak İster yarışmasının yeni bölümü yine izlenme rekorları kırdı ve yarışmadaki sorular izleyiciler tarafından arama motorlarında araştırılmaya başlandı.

SORU: Kim Young-Sam ve Kim Dae-Jung 1993-2003 arasında, hangi ülkenin beşer yıl devlet başkanı olmuşlardır?

A- Kuzey Kore

B- Güney Kore

C- Japonya

D- Çin

DOĞRU CEVAP: B

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA