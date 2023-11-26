26 Kasım 2023, Pazar
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Hangi ülke 1. Dünya Savaşı'na da 2. Dünya Savaşı'na da katılmamıştır?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.11.2023 Güncelleme Tarihi: 26.11.2023
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Hangi ülke 1. Dünya Savaşı’na da 2. Dünya Savaşı’na da katılmamıştır?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışması 26 Kasım 2023 Pazar günü izleyicisiyle buluştu. Programda yer alan ilginç sorular izleyiciler tarafından merak ediliyor.

ATV'nin en çok izlenen ve merak edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de heyecanlı anlar yaşanmaya devam ediyor. Kim Milyoner olmak İster yarışmasının yeni bölümü yine izlenme rekorları kırdı ve yarışmadaki sorular izleyiciler tarafından arama motorlarında araştırılmaya başlandı.

SORU: Hangi ülke 1. Dünya Savaşı'na da 2. Dünya Savaşı'na da katılmamıştır?

A- Japonya

B- Türkiye

C- İspanya

D- Bulgaristan

DOĞRU CEVAP: C

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