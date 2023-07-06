Gelinim Mutfakta 6 Temmuz PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?
"Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" sorusunun cevabı haftanın son gününde araştırılıyor. Kanal D'nin büyük bir izleyici kitlesine sahip olan yemek programı Gelinim Mutfakta, altın kazandırmaya devam ediyor. İzleyiciler ise günün sonunda hangi gelinin kazandığı sorguluyor. Peki, Gelinim Mutfakta çeyrek altınları kim aldı? İşte, 6 Temmuz Gelinim Mutfakta puan durumu...
Gelinim Mutfakta puan durumu izleyiciler tarafından sorgulanmaya başladı. Kanal D'nin ilgiyle takip edilen programı Gelinim Mutfakta, hafta içi her gün yayınlanıyor. Günün sonunda altınların sahibi merak konusu oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte, 6 Temmuz Perşembe Gelinim Mutfakta günün birincisi...
6 TEMMUZ GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM BİRİNCİ OLDU?
Günün birincisi birazdan haberimizde yer alacaktır.
5 TEMMUZ GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM BİRİNCİ OLDU?
Saat 13:00'de başlayan Gelinim Mutfakta yarışmasında günün yemeği Osmanlı Saray kebabı oldu.
Sunucu Nursel Ergin ve 4 kayınvalidenin oylamasında Dudu günün en yüksek puanını alan yarışmacı oldu.
KAYINVALİDE PUANLARI
Yüksel gelini Gönül'e 1, rakibi Dudu'ya 5 puan verdi.
Sevilay gelini Miyase'ye 1, rakibi Tuğba'ya 5 puan verdi.
Nuray gelini Dudu'ya 1, rakibi Tuğba'ya 5 puan verdi.
Gönül gelini Tuğba'ya 1, rakibi Miyase'ye 5 puan verdi.
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- Gelinim Mutfakta 6 Temmuz PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?
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