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Gelinim Mutfakta 5 Temmuz PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.07.2023 Güncelleme Tarihi: 05.07.2023
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Gelinim Mutfakta 5 Temmuz PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?

Gelinim Mutfakta puan durumu izleyiciler tarafından sorgulanmaya başladı. Kanal D'nin ilgiyle takip edilen programı Gelinim Mutfakta, hafta içi her gün yayınlanıyor. Günün sonunda altınların sahibi merak konusu oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte, 5 Temmuz Çarşamba Gelinim Mutfakta günün birincisi...

"Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" sorusunun cevabı haftanın son gününde araştırılıyor. Kanal D'nin büyük bir izleyici kitlesine sahip olan yemek programı Gelinim Mutfakta, altın kazandırmaya devam ediyor. İzleyiciler ise günün sonunda hangi gelinin kazandığı sorguluyor. Peki, Gelinim Mutfakta çeyrek altınları kim aldı? İşte, 5 Temmuz Gelinim Mutfakta puan durumu...

5 TEMMUZ GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta günü birincisi birazdan haberimizde yer alacaktır.

4 TEMMUZ GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Saat 13:00'de başlayan Gelinim Mutfakta yarışmasında 4 gelin en iyi yaz enerjisi tarifi yapmak için mutfağa girdi. Puanlama sonucunda 4 Temmuz Salı günü birinci 19 puanla Miyase oldu.

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