Gelinim Mutfakta 5 Temmuz PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?

"Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" sorusunun cevabı haftanın son gününde araştırılıyor. Kanal D'nin büyük bir izleyici kitlesine sahip olan yemek programı Gelinim Mutfakta, altın kazandırmaya devam ediyor. İzleyiciler ise günün sonunda hangi gelinin kazandığı sorguluyor. Peki, Gelinim Mutfakta çeyrek altınları kim aldı? İşte, 5 Temmuz Gelinim Mutfakta puan durumu...