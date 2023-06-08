Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 8 Haziran PUAN DURUMU!
"Gelinim Mutfakta kim kazandı?" sorusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Kanal D'nin ilgiyle takip edilen programı Gelinim Mutfakta, hafta içi her gün ekranlara geliyor. Günün sonunda çeyrek altını kazanan isim merak konusu oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? İşte, 8 Haziran 2023 Gelinim Mutfakta puan durumu...
"Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?" sorusu haftanın son gününde araştırılmaya başlandı. Kanal D'nin büyük bir izleyici kitlesine sahip olan yemek programı Gelinim Mutfakta, her hafta yarışmacılarına altın kazandırıyor. İzleyiciler günün sonunda hangi gelinin birinci olduğunu sorguluyor. Peki, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? İşte, 8 Haziran 2023 Gelinim Mutfakta puan durumu...
GELİNİM MUTFAKTA 8 HAZİRAN KİM KAZANDI?
Günün birincisi birazdan haberimizde yer alacaktır.
GELİNİM MUTFAKTA 7 HAZİRAN PUAN DURUMU!
Gelinler bugün en lezzetli "Karadeniz usulü pazı mıhlama tarifi" yapıp puanları toplamaya çalıştı.
NURSEL ERGİN KAÇ PUAN VERDİ?
Nursel Ergin bugün Gamze'ye 5, Miyase ve Tuğba'ya 2, Kader'e 1 puan verdi.
KAYINVALİDE PUANLARI
Dilek gelini Kader'e 1, rakibi Gamze'ye 5 puan verdi.
Gönül gelini Tuğba'ya 1, rakibi Kader'e 5 puan verdi.
Semra gelini Gamze'ye 1, rakibi Miyase'ye 5 puan verdi.
Sevilay gelini Miyase'ye 1, rakibi Gamze'ye 5 puan verdi.
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- Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 8 Haziran PUAN DURUMU!
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