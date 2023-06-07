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Kuruluş Osman 130. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman 129. bölüm kesintisiz, full HD, 4K, tamamını izleme linki!

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.06.2023 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023
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Kuruluş Osman 130. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman 129. bölüm kesintisiz, full HD, 4K, tamamını izleme linki!

Kuruluş Osman 130. bölüm fragmanı aratılmaları hız kazandı. Yayınlandığı ilk günden bu yana çok sevilen ATV'nin başarılı yapımı Kuruluş Osman, 129. bölümüyle sevenlerinin karşısına çıkıyor. Kendine özgü tarihi anlatımıyla dikkatleri çeken dizinin yeni bölümüne ilişkin detaylar aratılıyor. Peki Kuruluş Osman 130. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Kuruluş Osman 129. bölüm kesintisiz, full HD, 4K, tamamını izleme linki...

Kuruluş Osman 130. bölüm fragmanı aratılmaları hız kazandı. Yayınlandığı ilk günden bu yana çok sevilen ATV'nin başarılı yapımı Kuruluş Osman, 129. bölümüyle sevenlerinin karşısına çıkıyor. Kendine özgü tarihi anlatımıyla dikkatleri çeken dizinin yeni bölümüne ilişkin detaylar aratılıyor. Peki Kuruluş Osman 130. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Kuruluş Osman 129. bölüm kesintisiz, full HD, 4K, tamamını izleme linki...

KURULUŞ OSMAN 130. BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Kuruluş Osman 130. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı geldiğinde haberimize eklenecektir.

KURULUŞ OSMAN 129. BÖLÜM FULL İZLE!

Kuruluş Osman dizisinin tüm bölümlerine ücretsiz bir şekilde "https://www.atv.com.tr/kurulus-osman/bolumler" linki üzerinden ulaşabilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN 129. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nayman ne olursa olsun Osman Bey'e büyük bir darbe vurmakta kararlıdır. Nayman, Osman Bey'in evladı Fatma'yı yakalamayı kafasına koymuştur. Hatunlar Nayman'la kıran kırana dövüşürler.

Yenişehir'e varan Osman Bey, Nayman'ın attığı pusu haberini alır.

Fatma'nın yokluğuyla çalkalanan Yenişehir'de bütün oklar Fatma'nın, Malhun Hatun'la gittiğini göstermektedir.

Osman Bey ve alpları derhal yola çıkarlar. Osman Bey, Nayman'ı ele geçirir. Nayman'ın yaptıkları artık Osman Bey'in öfkesini katmerlemiştir. Osman Bey, Nayman'ın cezasını kesip, kellesini alacak mıdır?

Osman Bey'in Nayman'ı yakaladığını öğrenen Tekfur Valens'in artık tek hedefi Osman'ı yok etmektir. Tekfur Valens Konstantiniyye'ye gider. İmparator Andronikos'la görüşen Tekfur Valens İmparator'dan büyük bir ordu ister.

Tekfur Valens orduyu getirmek için İmparator Andronikos'u nasıl ikna etmiştir? Tekfur Valens kurduğu büyük orduyla kimsenin tahmin edemeyeceği bir oyun kuracaktır.

Bu oyun ne olacaktır? Osman Bey, Tekfur Valens'in adımlarından haberdardır.

Eli pusat tutan bütün yiğitleri ardında toplamak için emir verir. Osman Bey, kurulan Bizans Ordusu'na karşı kendi ordusuyla nasıl bir oyun kuracaktır? Hilal ve Haçın savaşacağı büyük karşılaşma sonunda olacak mıdır?

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