Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 5 Haziran PUAN DURUMU!
"Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?" sorusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Kanal D'nin ilgiyle takip edilen programı Gelinim Mutfakta, hafta içi her gün ekranlara geliyor. Günün sonunda çeyrek altını kazanan isim merak konusu oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? İşte, 5 Haziran Gelinim Mutfakta puan durumu...
"Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?" sorusu haftanın son gününde araştırılmaya başlandı. Kanal D'nin büyük bir izleyici kitlesine sahip olan yemek programı Gelinim Mutfakta, her hafta yarışmacılarına altın kazandırıyor. İzleyiciler günün sonunda hangi gelinin birinci olduğunu sorguluyor. Peki, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? İşte, 5 Haziran 2023 Gelinim Mutfakta puan durumu...
GELİNİM MUTFAKTA 5 HAZİRAN KİM BİRİNCİ OLDU?
Gelinim Mutfakta yarışmasında kazanan belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.
GELİNİM MUTFAKTA BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?
Haftanın final gününde 7 Altın bilezik kazanan gelin Tuğba oldu.
Gelinim Mutfakta 2 Haziran haftanın final gününde çeyrek altın kazanan gelin de Tuğba oldu. Tuğba haftayı şanslı sonlandırdı.
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