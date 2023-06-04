04 Haziran 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Televizyon Haberleri Türkiye'deki 81 ilin günümüzdeki resmi adları alfabetik olarak sıralanıp plaka kodları yeniden belirlenecek olsa, İstanbul'un yeni plaka kodu kaç olur?

Türkiye'deki 81 ilin günümüzdeki resmi adları alfabetik olarak sıralanıp plaka kodları yeniden belirlenecek olsa, İstanbul'un yeni plaka kodu kaç olur?

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 04.06.2023 Güncelleme Tarihi: 04.06.2023
ABONE OL
Türkiye’deki 81 ilin günümüzdeki resmi adları alfabetik olarak sıralanıp plaka kodları yeniden belirlenecek olsa, İstanbul’un yeni plaka kodu kaç olur?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışması 4 Haziran Pazar günü izleyicisiyle buluştu. Programda yer alan ilginç sorular izleyiciler tarafından merak ediliyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA