Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? Hangi yarışmacı elendi? Gelinim Mutfakta 2 Haziran PUAN DURUMU!

"Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?" sorusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Kanal D'nin ilgiyle takip edilen programı Gelinim Mutfakta, hafta içi her gün ekranlara geliyor. Günün sonunda çeyrek altını kazanan isim merak konusu oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim elendi? İşte, 2 Haziran Gelinim Mutfakta puan durumu ve elenen gelin adayı...