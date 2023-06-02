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Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? Hangi yarışmacı elendi? Gelinim Mutfakta 2 Haziran PUAN DURUMU!

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.06.2023
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Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? Hangi yarışmacı elendi? Gelinim Mutfakta 2 Haziran PUAN DURUMU!

"Gelinim Mutfakta bugün kim elendi?" sorusu haftanın son gününde araştırılmaya başlandı. Kanal D'nin büyük bir izleyici kitlesine sahip olan yemek programı Gelinim Mutfakta, her hafta yarışmacılarına altın kazandırıyor. İzleyiciler günün sonunda hangi gelinin birinci olduğunu sorguluyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte, 2 Haziran 2023 Gelinim Mutfakta puan durumu...

"Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?" sorusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Kanal D'nin ilgiyle takip edilen programı Gelinim Mutfakta, hafta içi her gün ekranlara geliyor. Günün sonunda çeyrek altını kazanan isim merak konusu oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim elendi? İşte, 2 Haziran Gelinim Mutfakta puan durumu ve elenen gelin adayı...

2 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve 7 altın bileziğin sahibi belli oldu. Bu haftanın kazanan yarışmacısı 86 puan elde eden TUĞBA oldu.

Geçtiğimiz hafta ise haftanın birincisi ve 7 altın bileziğin sahibi KADER olmuştu.

1 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'da bugün de -2 ceza puanını bir gelin aldı. Kader, eksik beze yaparak ceza puanı aldı.

Gelinim Mutfakta Günün Birincisi, tarifi en iyi yaparak kayınvalidelerden en yüksek puanı alan Tuğba oldu. Tuğba aynı zamanda final öncesi çeyreğin sahibi olarak finale doğru avantaj sağladı.

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