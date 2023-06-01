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Gelinim Mutfakta 1 Haziran PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.06.2023 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023
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Gelinim Mutfakta 1 Haziran PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?

"Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Kanal D'nin büyük bir izleyici kitlesine sahip olan yemek programı Gelinim Mutfakta, her hafta yarışmacılarına altın kazandırıyor. İzleyiciler günün sonunda hangi gelinin birinci olduğunu sorguluyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte, 1 Haziran 2023 Gelinim Mutfakta puan durumu....

"Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı?" sorusu izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Kanal D'nin ilgiyle takip edilen Gelinim Mutfakta programı hafta içi her gün ekranlara geliyor. Günün sonunda çeyrek altını kazanan isim merak konusu oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte, 1 Haziran Gelinim Mutfakta puan durumu!

1 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'da bugün de -2 ceza puanını bir gelin aldı. Kader, eksik beze yaparak ceza puanı aldı. Gelinim Mutfakta Günün Birincisi, tarifi en iyi yaparak kayınvalidelerden en yüksek puanı alan Tuğba oldu. Tuğba aynı zamanda final öncesi çeyreğin sahibi olarak finale doğru avantaj sağladı.

Gelinim Mutfakta PUAN DURUMU 30 MAYIS 2023

TUĞBA-21 puan

MİYASE-13 puan

KADER- 8 puan

ASİYE- 7 puan

30 MAYIS GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta 30 Mayıs yeni bölümde Amerikalı tavuk tarifini en iyi yapan gelin aynı zamanda çeyrek altının da sahibi oldu.

Gelinim Mutfakta'da bugün tarifi en iyi hazırlayarak Nursel Ergin'den ve kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak günün birincisi olan isim Asiye oldu ve çeyrek altını almaya hak kazandı.

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