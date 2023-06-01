Gelinim Mutfakta 1 Haziran PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?

"Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı?" sorusu izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Kanal D'nin ilgiyle takip edilen Gelinim Mutfakta programı hafta içi her gün ekranlara geliyor. Günün sonunda çeyrek altını kazanan isim merak konusu oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte, 1 Haziran Gelinim Mutfakta puan durumu!