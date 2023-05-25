25 Mayıs 2023, Perşembe
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Müge Anlı ile Tatlı Sert 25 Mayıs Perşembe canlı yayın izle

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Giriş Tarihi: 25.05.2023
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Müge Anlı ile Tatlı Sert 25 Mayıs Perşembe canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (25 Mayıs 2023 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 25 Mayıs Perşembe günü canlı yayınlanan programda; bakkala diye çıktı, ne eve döndü ne haber verdi! Kaçırıldı iddiası, gözyaşı dinmeyen anne... Adana’dan kaybolan 17 yaşındaki kızımızla ilgili sıcak gelişme! Anne, baba, iki çocuk, eski sevgili... 5 kişilik cinayet zinciri, gözaltındaki iki isim, karşı karşıya gelen taraflar, kazı çalışması! 11 aydır ulaşılamayan 28 yaşındaki genç, şüphelenilen 4 arkadaş, bıçaklı kavga! İsa Çınar’ın kaybındaki sorular ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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