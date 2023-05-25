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25 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.05.2023
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25 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...

"Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" sorusunun cevabı araştırılmaya başladı. Kanal D'nin büyük bir izleyici kitlesine sahip olan yemek programı Gelinim Mutfakta, yarışmacılarına altın kazandırıyor. İzleyiciler günün sonunda hangi gelinin birinci olduğunu sorguluyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte, 25 Mayıs 2023 Gelinim Mutfakta puan durumu...

Gelinim Mutfakta günün birincisi izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Kanal D'nin büyük bir izleyici kitlesine sahip olan programı Gelinim Mutfakta hafta içi her gün yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Günün sonunda çeyrek altını kazanan isim merak konusu oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte, 25 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu!

25 MAYIS GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Günün birincisi birazdan haberimizde yer alacaktır.

24 MAYIS GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Bugün en yüksek puanı alarak çeyrek altını almaya hak kazanan gelin Tuğba oldu.

BU HAFTA KİMLER YARIŞIYOR? (22 MAYIS-26 MAYIS)

Miyase (Kayınvalidesi Sevilay ile birlikte)

Ezgi (Kayınvalidesi Gönül Ediz ile birlikte)

Tuğba (Kayınvalidesi Gönül ile birlikte)

Kader (Kayınvalidesi Dilek ile birlikte)

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