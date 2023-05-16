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Reyting sonuçları açıklandı mı, dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺 15 Mayıs reytingleri...

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.05.2023 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023
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Reyting sonuçları açıklandı mı, dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺 15 Mayıs reytingleri...

15 Mayıs Pazartesi akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları zirvede yer almak için yarışa girdi. Total, AB ve ABC grubunda açıklanan reyting sıralaması tablosu sabah saatlerinde belli oluyor. Peki, 15 Mayıs Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte, dünün reyting sıralaması...

15 Mayıs Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Reyting sonuçları televizyon takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Total ve AB grubunda açıklanan sonuçların ardından reyting birincisi belli oluyor. 15 Mayıs Pazartesi günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları merak ediliyor. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, dünün reyting sonuçları...

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI 15 MAYIS 2023

15 Mayıs tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları belli oldu. Sıralama şöyle:

Total'de 1.sırada TRT1'de izleyiciyle buluşan "Alparslan Büyük Selçuklu", 2. sırada Star TV'de yayınlanan "Ömer", 3.sırada "Ana Haber" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Ömer", 2.sırada "Alparslan Büyük Selçuklu", 3.sırada "Ana Haber" yer aldı.

12 MAYIS 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

12 Mayıs tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada Show TV'de izleyiciyle buluşan "Kızılcık Şerbeti", 2. sırada Star TV'de yayınlanan "Yalı Çapkını" dizisinin tekrarı, 3.sırada "Atv Ana Haber" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Kızılcık Şerbeti", 2.sırada Fox TV'de ekrana gelen "Liderler Fox'ta", 3.sırada "Kızılcık Şerbeti" dizisinin özeti yer aldı.

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