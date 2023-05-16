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Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 16 Mayıs Salı puan durumu!

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.05.2023 Güncelleme Tarihi: 16.05.2023
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Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 16 Mayıs Salı puan durumu!

"Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" sorusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Kanal D'nin büyük bir izleyici kitlesine sahip olan yemek programı hafta içi her gün yayınlanıyor. Günün birincisi ve altını hangi gelinin kazandığı merak konusu oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte, 16 Mayıs 2023 Gelinim Mutfakta puan durumu!

"Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kaptı" sorusunun cevabı araştırılmaya başladı. Kanal D'nin büyük bir izleyici kitlesine sahip olan yemek programı Gelinim Mutfakta, yarışmacılarına altın kazandırıyor. İzleyiciler günün sonunda hangi gelinin birinci olduğunu sorguluyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte, 16 Mayıs 2023 Gelinim Mutfakta puan durumu...

16 MAYIS GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

EZGİ - 20

TUĞBA - 11

MERVE - 10

MİYASE - 8

Ezgi, bugün Gelinim Mutfakta stüdyolarında haftanın ikinci gününde çeyrek altını kazanan isim oldu. Ezgi bugün en yakın rakibine 9 puan fark atmayı başardı.

15 MAYIS GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Nursel Engin'in sunumuyla birlikte gelinlerin tabaklarını oylayan kayınvalidelerden en yüksek puanı alan gelin adayı Merve Tekin oldu.

PUAN DURUMU

Miyase: 9

Tuğba: 13

Merve Tekin: 16

Ezgi: 16

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