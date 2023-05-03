Gelinim Mutfakta günün puan durumu! 3 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?

"Gelinim Mutfakta çeyrek altını bugün kim aldı?" sorusu izleyiciler tarafından sorgulanmaya başladı. Kanal D'nin büyük bir izleyici kitlesine sahip olan yemek programı hafta içi her gün yayınlanıyor. Programın takipçileri günün birincisini ve çeyrek altını kazanan ismi araştırıyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte, 3 Mayıs 2023 Gelinim Mutfakta puan durumu!