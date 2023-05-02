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1 Mayıs reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.05.2023
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1 Mayıs reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺

1 Mayıs Pazartesi akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları zirvede yer almak için yarışa girdi. Total, AB ve ABC grubunda açıklanan reyting sıralaması tablosu sabah saatlerinde belli oluyor. Peki, 1 Mayıs Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte, dünün reyting sıralaması...

1 Mayıs Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Reyting sonuçları televizyon takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Total ve AB grubunda açıklanan sonuçların ardından reyting birincisi belli oluyor. 1 Mayıs Pazartesi günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları merak ediliyor. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, dünün reyting birincisi...

1 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dünün reytingleri birazdan haberimizde yer alacaktır.

30 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

30 Nisan 2023 tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de birinci sırada Teşkilat, ikinci sırada Yargı, üçüncü sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Yargı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Yargı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

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