1 Mayıs reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺

1 Mayıs Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Reyting sonuçları televizyon takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Total ve AB grubunda açıklanan sonuçların ardından reyting birincisi belli oluyor. 1 Mayıs Pazartesi günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları merak ediliyor. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, dünün reyting birincisi...