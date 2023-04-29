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28 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺 Yalı Çapkını, Ateş Kuşları reyting...

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.04.2023 Güncelleme Tarihi: 29.04.2023
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28 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺 Yalı Çapkını, Ateş Kuşları reyting...

28 Nisan Cuma akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları zirvede yer almak için yarışa girdi. Total, AB ve ABC grubunda açıklanan reyting sıralaması tablosu sabah saatlerinde belli oluyor. Peki, 28 Nisan Cuma reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte, dünün reyting sıralaması...

28 Nisan Cuma reyting sonuçları açıklandı mı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Reyting sonuçları televizyon takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Total ve AB grubunda açıklanan sonuçların ardından reyting birincisi belli oluyor. 28 Nisan Cuma günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları merak ediliyor. Peki, 28 Nisan Cuma reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, dünün reyting birincisi...

28 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

28 Nisan Cuma gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

27 Nisan tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

27 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Total'de 1.sırada Kanal D'de izleyiciyle buluşan "Camdaki Kız", 2. sırada Atv'de yayınlanan "Aldatmak", 3.sırada "Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Camdaki Kız", 2.sırada "Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber", 3.sırada "Aldatmak" yer aldı.

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