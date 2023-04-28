YALI ÇAPKINI yeni bölüm CANLI İZLE | Yalı Çapkını 30. bölüm full HD, kesintisiz, anlık, şifresiz seyret! Seyran ve Ferit boşanma kağıtlarını imzaladı!
Yalı Çapkını canlı izle ekranı araştırılıyor. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisi 30. bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Zorla evlenen iki çifti konu edinen dizide sular durulmuyor. Seyran ve Ferit inatlarını bir köşeye bırakacak mı? Boşanmanın eşiğindeki ikili geri adım atacak mı? İşte Yalı Çapkını'nın yeni bölümüne dair her şey...
Yalı Çapkını canlı izle ekranı araştırılıyor. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisi 30. bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Zorla evlenen iki çifti konu edinen dizide sular durulmuyor. Seyran ve Ferit inatlarını bir köşeye bırakacak mı? Boşanmanın eşiğindeki ikili geri adım atacak mı? İşte Yalı Çapkını'nın yeni bölümüne dair her şey...
YALI ÇAPKINI CANLI İZLE!
Diziyi Star TV'nin internet adresinden izleyebilirsiniz.
30. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Seyran ve Ferit boşanma kağıtlarını imzalar ve Halis Ağa Seyran'ı kovmaktan beter eder. Saffet Ağa, Kazım ve Tarık yalıdan Seyran'ı alırlar.
Tarık'ı gören ve onun durumdan istifade geldiğini anlayan Ferit çılgına döner ve Tarıkla kavga eder.
Seyran gittikten sonra öfkesini içinde tutamayan Ferit, hem Halis Ağa hem de Orhan'la tartışır.
Kafasını dağıtmak için kendini dışarı atan Ferit'in halini gören İfakat, Zerrin'e haber vermekte gecikmez. Zerrin ise Pelin'i Ferit'in peşine düşmesi için ikna eder. Kazım ise Seyran'ın muvafakatname imzaladığını duyunca hıncını yine ondan çıkarır.
Saffet'le Suna nikah hazırlıkları yaparken Suna beklemediği bir manzarayla karşılaşır.
Ferit'in gece çıkması başına dert olurken, Seyran'ı görmek için yaptığı son hamlede de beklemediği bir cevap alır.
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