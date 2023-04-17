Survivor 2023 kim elendi, eleme adayları kim oldu? 17 Nisan Survivor 3.dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor'da dokunulmazlık oyununun kazananı ve eleme potasına çıkan isimler merak ediliyor. Dominik'te heyecanın yükseldiği Survivor'da ilk dört eleme adayı belli oldu. Survivor'da geçtiğimiz hafta mücadelelerinde Halil ve Cansu eleme potasında yer alan isimler olmuştu. Bugün eleme potasına yeni isimler izleiyiciler tarafından araştırılmaya başladı.Survivor 2023 kim elendi, eleme adayları kim oldu?