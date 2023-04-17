Survivor 2023 kim elendi, eleme adayları kim oldu? 17 Nisan Survivor 3.dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
Survivor'da üçüncü dokunulmazlık oyununun kazananı ve eleme adayları izleyiciler tarafından merak konusu oldu.Yarışmacılar hem ödülü kazanmak, hem de dokunulmazlığı alıp eleme potasına çıkmamak için kıyasıya yarıştı. Peki, 17 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayları kim oldu?
Survivor'da dokunulmazlık oyununun kazananı ve eleme potasına çıkan isimler merak ediliyor. Dominik'te heyecanın yükseldiği Survivor'da ilk dört eleme adayı belli oldu. Survivor'da geçtiğimiz hafta mücadelelerinde Halil ve Cansu eleme potasında yer alan isimler olmuştu. Bugün eleme potasına yeni isimler izleiyiciler tarafından araştırılmaya başladı.Survivor 2023 kim elendi, eleme adayları kim oldu?
SURVİVOR'DA ÜÇÜNCÜ DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?
Ünlüler ve gönüllüler, haftanın üçüncü dokunulmazlık yarışında yeniden karşı karşıya geldi. Oyunu kazanan dokunulmazlıkla birlikte ödülün de sahibi oluyor. Oyunun ödülü ise muhteşem bir ızgara şölen tabağı ve karaoke gecesi.
Dokunulmazlığın kazananı belli olduğunda haberimizin içerisinde yer verilecektir.
SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİM OLDU?
Gönüllüler takımı iki dokunulmazlığı da kaybetti ve aynı anda ikişer isim potaya soktu; Cansu, Halil, Aziz, Ertuğ.Yeni eleme adayı henüz belli olmadı.
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