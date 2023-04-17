Ömer dizisi yeni bölüm canlı izle! Star TV Ömer dizisi 13.bölüm hangi kanalda?
"Ömer dizisi hangi kanalda yayınlanıyor?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Star TV'nin yeni dizisi Ömer, yayınlandığı ilk günden itibaren ilgiyle takip ediliyor. Dizinin takipçileri yeni bölüm nasıl izlenir? sorusuna yanıt arıyor. Yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği dizinin hangi gün, saat kaçta yayınlandığı diziyi kaçırmak istemeyenler tarafından araştırılıyor. İşte, Ömer dizisi 13.bölüm izleme ekranı!
Star TV ekranlarının yeni dizsi Ömer, heyecanla takip ediliyor. Ömer'in 17 Nisan Pazartesi günü ekranlara gelen 13. bölümü izleyiciler tarafından merak konusu oluyor.Dizinin yeni bölümü kaçırmak istemeyenler, Ömer dizisi canlı nereden izlenir? Ömer dizisi hangi kanalda, saat kaçta? sorusuna yanıt arıyor. İşte,Star tv canlı yayın izle!
ÖMER NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
"Ömer" dizisi her pazartesi STAR TV izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Her pazartesi ekrana gelen dizi 20.00'de yayınlanıyor.
ÖMER DİZİSİ 13. BÖLÜM KONUSU
Ömer ve Süreyya'nın yakınlaştığını gören Gamze ani bir kararverir ve Erdal'la evlenmek için ilk adımı atar. Bu yakınlaşma Ömer için ise çok daha farklı bir anlama gelmektedir. Ne kadar çabalasa da Süreyya'yı sevemeyeceğini böylece fark eden Ömer daha fazla dayanamaz ve herkesi karşısına alma pahasına nişanı bozar ve Süreyya'dan ayrılır. Bomba etkisi yaratan bu haber hem Süreyya'nın ailesini hem de Reşat ve Tahir'i çok öfkelendirir.
Hakan'ın bir anda çıkıp gelmesi Nisa ve ailesini büyük birşaşkınlığa uğratır. Kocasının yokluğunda büyük acılar yaşayan Nisa, yeniden Tahir'in baskısına uğramamak için Hakan'ın beklenmedik dönüşü karşısında susmak zorunda kalır.
Tüm çabalarına rağmen Ömer'i Süreyya'ya geri döndüremeyen Reşat'ın son umudu Gamze'nin Erdal'la nişanlanmasıdır. Bu nedenle Erdal'dan gelen teklifi geri çevirmez. Ömer'in Süreyya'dan ayrıldığını öğrenen Gamze, çoktan dönülmez bir yola girdiğinin farkındadır. Ömer'le son kez karşı karşıya geldiğinde her şeyin bittiğini söyler fakat Ömer bu sefer kaderin onlar için çizdiği yola karşı çıkmaya kararlıdır.
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- Ömer dizisi yeni bölüm canlı izle! Star TV Ömer dizisi 13.bölüm hangi kanalda?
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