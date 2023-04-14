Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 14 NİSAN PUAN DURUMU!
"Gelinim Mutfakta bugün çeyreği kim kazandı?" sorusu araştırılan sorular arasında yer alıyor. Kanal D'nin büyük bir izleyici kitlesine sahip olan yemek programı hafta içi her gün ekranlara geliyor. Programın takipçileri günün birincisini ve çeyrek altını kazanan ismini sorguluyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte, 14 Nisan Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu!
"Gelinim Mutfakta bugün çeyreği kim kazandı?" sorusu araştırılan sorular arasında yer alıyor. Kanal D'nin büyük bir izleyici kitlesine sahip olan yemek programı hafta içi her gün ekranlara geliyor. Programın takipçileri günün birincisini ve çeyrek altını kazanan ismini sorguluyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte, 14 Nisan Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu!
14 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?
Gelinim Mutfakta yarışmasında en yüksek puanı alarak çeyrek altını almaya hak kazanan gelin henüz belli olmadı.
GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM KAZANDI? (13 NİSAN)
Gelinim Mutfakta'da bugün en yüksek puanı alarak 16 puanla çeyrek altının sahibi Hatice oldu. Hatice uzun bir aradan sonra yeniden altınına kavuştu. Yarınki eleme heyecanı Gelinim Mutfakta final günü ile devam edecek.
PUAN DURUMU
HATİCE-16
MERVE TEKİN-15
MERVE ADALI-13
OLENA-11
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