Harry Potter dizisi 1. sezon 1. bölüm ne zaman gelecek? İlk fragman geldi! Hangi kanalda/platformda yayınlanacak?
Harry Potter dizisi için ilk fragman geldi. Hayranlarını heyecanlandıran haberin ardından detaylar araştırılmaya başlandı. 2000'li yılların başında hayatımıza giren Harry, Hermione ve Ron karakterleri kısa sürede çok sevildi. Harry Potter serisinin ilk kitabını 1997 yılında, son kitabını ise 2007 yılında çıkararak seriyi tamamladı. Peki Harry Potter dizisi 1. sezon 1. bölüm ne zaman gelecek?
Harry Potter, Hogwarts Ekspresi'nde tanıştığı Hermione Granger ve Ron Weasley ile maceradan maceraya koşmaya devam edecek. Filmleriyle dünyasına girdiğimiz Harry Potter evreni dizi dünyasına taşınıyor. Peki Harry Potter dizisi 1. sezon 1. bölüm ne zaman gelecek? Hangi kanalda/platformda yayınlanacak?
HARRY POTTER DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Harry Potter dizisinin HBO Max kanalında resmen fragmanı yayınlandı. HBO Max tarafından ilk tanıtımın yayınlandığı dizinin yapımcılığını ise J.K Rowling üstlenecektir. Dizinin her sezonu serideki bir kitaba odaklanacağı Harry Potter dizisinin ne zaman yayınlanacağı henüz belli değildir.
Dizinin fragmanına "https://www.youtube.com/watch?v=o07u0uKkV_g&ab_channel=HBOMax" linki aracılığıyla ulaşabilirisiniz.
HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Dizinin şuan için hangi kanal ya da platformda yayınlanacağına ilişkin bir detay bulunmamaktadır.
HARRY POTTER KONUSU
Harry Potter, serideki ana karakterdir. Surrey'de kurgusal Little Whinging kasabasında teyzesi, amcası ve kuzeni Dursley'lerle birlikte yaşayan ve on bir yaşında bir büyücü olduğunu keşfetmiştir. Mugglelar olarak bilinen sihirli olmayan insanların sıradan dünyasında yaşar. Harry Potter'ın büyü yeteneği doğuştandır ve bu tür yeteneklere sahip çocuklar, büyücülük dünyasında başarılı olmak için gerekli becerileri öğreten özel büyü okullarına katılmaya davet edilirler. Harry, anne ve babasının bir trafik kazasında öldüğünü biliyorken, Hogwarts'ta anahtarların ve okul arazisinin bekçisi Rubeus Hagrid'in verdiği mektupla başlayan olaylarla durumun aslında böyle olmadığını anlayacaktır.
Harry'nin Muggle (büyücü kanı taşımayan) doğumlu cadı annesi Lily Potter ve büyücü babası James Potter, Harry daha bir yaşındayken Voldemort tarafından öldürme laneti ile öldürülmüşlerdir. Harry bu öldürme lanetinden kurtulmuş ve büyücü dünyasında ''Sağ Kalan Çocuk'' olarak ünlenmiştir. Altı sene boyunca okuyacağı bu gizemli ve devasa okulda onu bekleyen birbirinden tehlikeli ve heyecanlı serüvenlerle daha ilk senesinde becerikli bir büyücü olma yolunda ilerlemeye başlar. Aynı zamanda Harry ergenliği boyunca gelişirken, karşılaştığı sorunların üstesinden gelmeyi öğrenir: arkadaşlıklar, aşık olma, romantik ilişkiler, okul çalışmaları ve sınavlar, kaygı, depresyon, stres ve daha fazlası gibi sıradan gençlik zorlukları ile yüzleşmeye çalışır. Büyücülük hayatını öğrenmeye başladığı gibi olaylar heyecanlı bir şekilde Harry'yi kaderine sürükler.
Her roman, 1991'den 1998'e kadar olan dönemde, Harry'nin hayatından bir yılını anlatır.
HARRY POTTER KAÇ SERİDEN OLUŞUYOR?
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