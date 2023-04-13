Harry Potter dizisi 1. sezon 1. bölüm ne zaman gelecek? İlk fragman geldi! Hangi kanalda/platformda yayınlanacak?

Harry'nin Muggle (büyücü kanı taşımayan) doğumlu cadı annesi Lily Potter ve büyücü babası James Potter, Harry daha bir yaşındayken Voldemort tarafından öldürme laneti ile öldürülmüşlerdir. Harry bu öldürme lanetinden kurtulmuş ve büyücü dünyasında ''Sağ Kalan Çocuk'' olarak ünlenmiştir. Altı sene boyunca okuyacağı bu gizemli ve devasa okulda onu bekleyen birbirinden tehlikeli ve heyecanlı serüvenlerle daha ilk senesinde becerikli bir büyücü olma yolunda ilerlemeye başlar. Aynı zamanda Harry ergenliği boyunca gelişirken, karşılaştığı sorunların üstesinden gelmeyi öğrenir: arkadaşlıklar, aşık olma, romantik ilişkiler, okul çalışmaları ve sınavlar, kaygı, depresyon, stres ve daha fazlası gibi sıradan gençlik zorlukları ile yüzleşmeye çalışır. Büyücülük hayatını öğrenmeye başladığı gibi olaylar heyecanlı bir şekilde Harry'yi kaderine sürükler.

Her roman, 1991'den 1998'e kadar olan dönemde, Harry'nin hayatından bir yılını anlatır.