6 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺
6 Nisan Perşembe akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları zirvede yer almak için yarışa girdi. Total, AB ve ABC grubunda açıklanan reyting sıralaması tablosu sabah saatlerinde belli oluyor. Peki, 6 Nisan Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte, dünün reyting sıralaması...
6 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Reyting sonuçları televizyon takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Total ve AB grubunda açıklanan sonuçların ardından reyting birincisi belli oluyor. 6 Nisan Perşembe günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları merak ediliyor. Peki, 6 Nisan Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, dünün reyting birincisi...
6 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
6 Nisan reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her gün sabah saat 10.00'da açıklanıyor.
5 NİSAN TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
KURULUS OSMANATV
ATV ANA HABERATV
SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABERFOX
ESRA EROL'DAATV
KURULUS OSMAN (OZET)ATV
PROF. DR. NIHAT HATIPOGLU ILE IFTARATV
SURVIVORTV8
MUGE ANLI ILE TATLI SERTATV
ADIM FARAHFOX
COP ADAMSTAR TV
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- 6 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺
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