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ALDATMAK 25. BÖLÜM CANLI İZLE | ATV Aldatmak full HD, şifresiz, tek parça, kesintisiz seyretme ekranı!

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.04.2023 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023
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ALDATMAK 25. BÖLÜM CANLI İZLE | ATV Aldatmak full HD, şifresiz, tek parça, kesintisiz seyretme ekranı!

Aldatmak dizisi canlı izle ekranı araştırılan konular arasında yer alıyor. Kısa sürede kendine has karakterleri ve konusuyla sevilen dizi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin sevenleri arama motorlarında "Aldatmak yeni bölüm tek parça izle" araştırmalarına başladı. Peki Aldatmak dizisinin yeni bölümünde neler olacak? İşte detaylar...

Aldatma dizi canlı izle aratılmaları hız kazandı. Her hafta perşembe günü izleyicisiyle buluşan ATV ekranlarının sevilen dizisine ilişkin detaylar araştırılıyor. 25. bölümüyle ekranlara gelecek olan dizide Oltan'ın kötülükleri ile yeniden yüzleşen Tolga'yı zor zamanlar beklerken, Oylum ve Güzide arasında soğuk rüzgarlar esmektedir. İşte Aldatmak yeni bölüm izleme ekranı...

ALDATMAK YENİ BÖLÜM CANLI İZLE!

ATV CANLI YAYIN

25. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yeşim'in Tarık üzerinden kurduğu plan suya düşer.

Hırsından gözü dönen Yeşim artık tehlikeli bir yola girip yeni hamlelerine hazırlanmaya başlamıştır.

Tüm aile Tolga sayesinde öğrenilen gerçekler ile bir nebze de olsa rahatlamıştır.

Ancak Oltan'ın kötülükleri ile yeniden yüzleşen Tolga'yı zor zamanlar beklemektedir.

Oylum ve Güzide arasında soğuk rüzgarlar esmektedir. Güzide, Ozan için ne kadar mutluysa Oylum için bir o kadar endişelidir.

Güzide'nin karşı çıkmasına rağmen Oylum istediğini yapmaktan vazgeçmez.

Behram'ın, aşkı için yaptığı her hamle Oylum'u etkilemeye devam eder.

Behram, Oylum ve ailesine yakın olmak için elinden geleni yapsa da karşısında Güzide'yi bulur.

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