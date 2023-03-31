Yalı Çapkını 26. bölüm CANLI izle! Yalı Çapkını son bölüm izle kesintisiz, Star TV tek parça!
Yalı Çapkını 26. bölümü kaçırmak istemeyen izleyiciler, canlı dizi izleme ekranını araştırıyor. Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü bu akşam yayınlanacak. Başrollerinde; Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı dizinin 26. bölümünde yaşanacak gelişmeler merak konusu oluyor. İşte, Yalı Çapkını canlı izleme ekranı!
Yalı Çapkını yeni bölümü izlemek için detaylar, dizinin takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Star TV ekranlarında yayınlanan dizinin 26. bölümünde yaşanacak gelişmeler merak ediliyor. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un başrolde olduğu dizi her hafta izleyicileri ekranlara kilitlemeyi başarıyor. İşte, Yalı Çapkını 26. bölüm canlı kesintisiz izleme ekranı!
YALI ÇAPKINI İZLE
Star TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını, 31 Mart Cuma akşamı 26. yeni bölümüyle ekranlara gelecek..
https://www.startv.com.tr/canli-yayin
YALI ÇAPKINI 26. BÖLÜM ÖZETİ
Seyran, Ferit'i Pelinlerde gördükten sonra eve geri döner ama burnundan solumaktadır.Zerrin, istediği gerginliği yaratmak için hiçbir fırsatı kaçırmaz. Kazımlar iftarda Korhanların misafiri olurlar.
Masada Suna ve Saffet'in durumu da konuşulunca Ferit teknede Saffet'le bir görüşme daha yapmaları için Kazım'dan onay alır.İşlerin ilerlemesi Suna'yı da Abidin'i de kahrederken Abidin Suna'ya bir teklif yapar.
Zerrin'in yeni hamlesi Seyran'ı tedirgin edince, önlemini kimsenin beklemediği şekilde alır.
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- Yalı Çapkını 26. bölüm CANLI izle! Yalı Çapkını son bölüm izle kesintisiz, Star TV tek parça!
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