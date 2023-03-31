Ateş Kuşları ATV 10.BÖLÜM İZLE! 31 Mart Ateş Kuşları yeni bölüm canlı kesintisiz full izle!
Ateş Kuşları yeni bölüm izleme ekranı izleyiciler tarafından sorgulanmaya devam ediyor. atv'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları 10. bölümü ile ekranlara geliyor. Hande Soral ve Görkem Sevindik gibi başarılı oyuncuların rol aldığı Ateş Kuşları'nın 10. bölümü ile ilgili detaylar araştırılıyor. İşte, Ateş Kuşları yeni bölüm izleme ekranı!
Cuma akşamlarının reyting rekorları kıran duygu yüklü dizisi Ateş Kuşları, 10. bölümüyle ekranlara geliyor. Dizinin 10. bölümünde neler yaşanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Ateş Kuşları'nın yeni bölümünü kaçırmak istemeyenler, yeni bölüm için araştırmalarına başladı. İşte, 31 Mart Ateş Kuşları son bölüm canlı izle!
ATEŞ KUŞLARI 10.BÖLÜM CANLI İZLE
Ateş Kuşları 10.bölümü izlemek için tıklayınız.
ATEŞ KUŞLARI 10. BÖLÜM KONUSU
Gülayşe ve Barbaros'un baş başa oldukları mutlu anı Çatal böler. Ama Çatal, Gülayşe'yi öldürmez. Barbaros'a Gülayşe'nin geçmişiyle ilgili öyle bir bilgi verir ki Barbaros'un rotası değişir. Peki Çatal, Menderes'e Gülayşe'nin yerini söyleyecek mi?
Gülayşe, çevresindeki sır çemberinden habersiz Barbaros'la kimsesiz çocuklara yardım etmenin hayalini kurar. Onlar için bir iftar sofrası hazırlar. Hep birlikte yemek yerken izledikleri televizyonda şimdi Nizam canlı yayındadır. Kızına seslenir. Gülayşe'nin tüm dikkati televizyondaki gözü yaşlı babadadır. Yoksa babası olduğunu öğrenecek mi?
Mercan'ın köşkte çalıştığını öğrenen Ali yıkılır. Bu kez hayatta en yakınından yemiştir darbeyi. Öfkesini de beraberinde götürür ve Ateş Kuşları'nı terk eder. Soluğu geçmişin sayfalarından çıkan Fidan'ın yanında alır. Mercan, Fidan ismini duyar duymaz Ali'nin peşine düşecektir.
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- Ateş Kuşları ATV 10.BÖLÜM İZLE! 31 Mart Ateş Kuşları yeni bölüm canlı kesintisiz full izle!
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