13 Mart 2023 REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Dün hangi yapım birinci oldu? Alparslan Büyük Selçuklu, Ömer...
13 Mart Salı akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları zirvede yer almak için yarışa girdi. Total, AB ve ABC grubunda açıklanan reyting sıralaması tablosu sabah saatlerinde belli oluyor. Peki, 13 Mart Salı reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte, dünün reyting sıralaması...
"13 Mart reyting sonuçları açıklandı mı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Reyting sonuçları televizyon takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Total ve AB grubunda açıklanan sonuçların ardından reyting birincisi belli oluyor. 13 Mart Salı günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları merak ediliyor. Peki, 13 Mart 2023 Salı reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, dünün reyting birincisi...
13 MART 2023 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI
13 Mart 2023 Pazartesi akşamı yayınlanan dizi, film, haber ve yarışma programlarının reyting sonuçları açıklandı.
Total'de birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada ATV Ana Haber, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı.
AB'de ise ilk sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Ömer, üçüncü sırada Ana Haber yer aldı.
ABC ilk 10 program listesinde ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Ana Haber, üçüncü sırada Ömer dizisi yer aldı.
6 Mart Pazartesi akşamı reyting sonuçları Total, AB ve ABC sıralaması ise şöyle olmuştu:
TOTAL
1 - Alparslan Büyük Selçuklu
2 - Ana Haber
3 - Atv Ana Haber
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- 13 Mart 2023 REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Dün hangi yapım birinci oldu? Alparslan Büyük Selçuklu, Ömer...
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