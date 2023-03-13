13 Mart 2023, Pazartesi
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Esra Erol 13 Mart Pazartesi canlı yayın izle

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Giriş Tarihi: 13.03.2023
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Esra Erol 13 Mart Pazartesi canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (13 Mart 2023 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 13 Mart Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Dilek olayında sona yaklaşılıyor! Hafta sonu neler yaşandı? Nuran ve her yerde aranan Adem Kuruçay ile ilgili çok önemli gelişme! Bedensel engelli kocası Erkan’ı terk edip Selçuk’a kaçtı! Fatma kocası Erkan’la yüzleşmeye geliyor! Pınar 2 çocuğu kaçırmaya devam ediyor! Kayıp çocuklar nerede? 2 çocuğu kim, nerede saklıyor? Hafta sonu yaşanan sıcak gelişme ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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