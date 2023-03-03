Ateş Kuşları'nda Barbaros Gülayşe’yi kaçırdı
Atv'nin sevilen dizi ‘Ateş Kuşları’, 6. bölümüyle büyük bir ilgi gördü. Ali, Gülayşe’nin Çatal’dan çaldığı bir milyon doları Mola Yeri’nde yaktı. Gülayşe hem paraları hem de hayallerini yakan ağabeyi Ali’ye çok öfkelendi. O sırada Mola Yeri’ne gelen Barbaros ise Gülayşe’yi kaçırdı.
'Ateş Kuşları'nın 6. bölümünde Ali'nin Çatal'dan çalınan haram paraları yakmasının ardından Zıpkın kalanları kurtarmaya çalıştı.
Gülayşe, Barbaros'un yanına son derece üzgün ve kırgın gittiğinde Barbaros'tan kendisini oradan uzaklaştırmasını "Kaçır diyom! Kaçır beni işte!" diyerek istedi. Barbaros, Gülayşe'nin söylediklerine bir anlam veremedi ve şaşkınlıkla "Kızım delirme, abilerin orada para yakıyor! Arabam da doktorda. Nereye kaçırıyorum seni!" diye cevap verdi.
Gülayşe ise "abilerim seninle yemeğe çıkmama izin vermez dediğimde kaçırırım seni diye hava atıyordun ama, düz kontak bilen bey!" dedi.
Barbaros, Gülayşe'nin bu tepkisine sessiz kalamadı ve "Yürü kız!" diyerek Gülayşe'yi kamyonetle kaçırdı.
Yapımı Mehmet Bozdağ'a, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Gökhan Ayiz'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 6. Bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.
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