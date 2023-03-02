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Kısmetse Olur 64.BÖLÜM İZLE! 2 Mart 2023 Kısmetse Olur yeni bölüm full HD izle! Yeni bölümde neler olacak?

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Giriş Tarihi: 02.03.2023
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Kısmetse Olur 64.BÖLÜM İZLE! 2 Mart 2023 Kısmetse Olur yeni bölüm full HD izle! Yeni bölümde neler olacak?

Kısmetse Olur 64.bölüm izleme ekranı programın takipçileri tarafından sorgulanıyor. 5 yıl aradan sonra ekranlara geri dönen Kısmetse Olur Aşkın Gücü, büyük bir ilgiyle izleniyor. Öykü Serter'in sunumuyla YouTube üzerinden yayınlanan programın yeni bölümünü kaçırmak istemeyenler, Kısmetse Olur 64.bölüm nereden izlenir? sorusuna yanıt arıyor. İşte, detaylar...

Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni bölüm izle! Öykü Serter'in sunumuyla ekranlara gelen Kısmetse Olur bugün 64.bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Yeni bölümleri ilgiyle takip edilen program YouTube üzerinden yayınlanıyor. Peki, Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni bölümde neler olacak? İşte, Kısmetse Olur Aşkın Gücü 64.bölüm izleme ekranı!

KISMETSE OLUR HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Kısmetse Olur haftanın 6 günü YouTube'da yayınlanıyor. Kısmetse olur Pazar günleri hariç her gün izleyicilerle buluşuyor. Kısmetse Olur yeni bölümleri her gün saat 18.30'da yayınlanıyor.

KISMETSE OLUR: AŞKIN GÜCÜ YARIŞMACILARI

Gelin adayları: Şeydanur, Simge, Buse, Yaren, Cansel, Elif, Rotinda ve Ayşenur.

Damat adayları: Çağrı, Bilek, Sedat, Erhan, Ozan, Batuhan, Berat ve Oğulcan.

KISMETSE OLUR KİM ELENDİ?

Dün akşam yayınlanan bölümde yarışmacılar arasında en az oy toplayan Zeyd ve Sedat, eleme adayları seçildi. Haftanın birincisi olan Elif ise ikisi arasında seçim yapmak zorunda kaldı.İkili arasında kararsız kalan Elif, eski adayı Sedat'ın kalmasını istedi. Bu durumda Kısmetse Olur Aşkın Gücü programında bu hafta elenen isim Zeyd oldu.

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