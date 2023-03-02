Kısmetse Olur 64.BÖLÜM İZLE! 2 Mart 2023 Kısmetse Olur yeni bölüm full HD izle! Yeni bölümde neler olacak?

KISMETSE OLUR KİM ELENDİ?

Dün akşam yayınlanan bölümde yarışmacılar arasında en az oy toplayan Zeyd ve Sedat, eleme adayları seçildi. Haftanın birincisi olan Elif ise ikisi arasında seçim yapmak zorunda kaldı.İkili arasında kararsız kalan Elif, eski adayı Sedat'ın kalmasını istedi. Bu durumda Kısmetse Olur Aşkın Gücü programında bu hafta elenen isim Zeyd oldu.