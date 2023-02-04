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Köksüzler yakayı ele verdi! ATEŞ KUŞLARI ATV İZLE | 3 Şubat Cuma Ateş Kuşları 4. bölümünde neler yaşandı?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.02.2023
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Köksüzler yakayı ele verdi! ATEŞ KUŞLARI ATV İZLE | 3 Şubat Cuma Ateş Kuşları 4. bölümünde neler yaşandı?

Ateş Kuşları dizisi 3 Şubat Cuma günü 4. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Ali, Gülayşe'yi Çatal'dan korumaya çalışırken yeni bölümle birlikte Gülayşe, Yakup için gözünü karartıp tehlikeli sulara dalar. Hem hikayesiyle hem de işlediği bağlarla birlikte hem duygusal hem de sıcacık bir dünyaya kapı aralayan Ateş Kuşları'nın son bölümünde neler yaşandı?

Ateş Kuşları 4. bölüm tek parça izle şeklinde aratılmalar hız kazandı. ATV ekranlarının sevilen dizisi Ateş Kuşları anlamlı hikayesi ve bağlarıyla kısa sürede izleyicisini kendisine çekti. 4. bölümüyle ekranlara gelen Ateş Kuşları dizisini izlemek ya da 4. bölümüne dair detayları öğrenmek isteyenler arama motorlarında araştırıyor. İşte Ateş Kuşları 4. bölüm özeti...

ATEŞ KUŞLARI 4. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ali, Gülayşe'yi Çatal'dan korumaya, Mercan'la Zıpkın da babasına kavuşturmaya çalışırken Gülayşe, Yakup için gözünü karartıp tehlikeli sulara dalar. Çatal'ın inine girer. Üzerine bir de Çatal'ın zulasını çalar.

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4. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali, Gülayşe'yi Çatal'dan korumaya, Mercan'la Zıpkın da babasına kavuşturmaya çalışırken Gülayşe, Yakup için gözünü karartıp tehlikeli sulara dalar.

Çatal'ın inine girer. Üzerine bir de Çatal'ın zulasını çalar.

Mercan ve Zıpkın Eyüboğlu Köşk'ünde geçmişin izini sürmekte ve suçluyu ispat etmekte kararlıdır.

Zıpkın'ın planı tıkır tıkır işlemeye başlar. Peki ama Eyüboğlu kimliksiz Mercan'ı işe alacak mı?

Zıpkın ve Mercan yirmi yıl önce o gece Gülayşe'yi çöpe atan kadını bulabilecek mi?

Gülayşe'nin peşinde olan Çatal artık parasının da peşindedir ve daha da tehlikelidir.

O para Çatal'ı, Ateş Kuşları'na bir adım daha yaklaştıracaktır.

Ateş Kuşları'nın kardeşlik bağı bu kez bambaşka bir sınav verecektir.

Geçmişte, Çatal'dan kaçarak Gülayşe'ye gözleri gibi bakmaya çalışan köksüzler sonunda yakayı ele verirler.

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