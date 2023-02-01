Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 2 Şubat Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? ARA FİNAL PUAN DURUMU!

Gelinim Mutfakta ara final ne zaman ve büyük ödül nedir? soruları programın takipçileri tarafından sorgulanıyor. Nursel Ergin'in sunumuyla gerçekleşen programda ara final heyecanı bir ay boyunca sürecek. Ara final oylaması sonucu 4 yarışmacı 30 gün boyunca elenmeden büyük ödül için yarışacak. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? İşte, Gelinim Mutfakta 2 Şubat tarihinde yaşanan gelişmeler...