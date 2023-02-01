Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 2 Şubat Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? ARA FİNAL PUAN DURUMU!
Gelinim Mutfakta programında 30 Ocak 2023 tarihinden itibaren eleme olmayacağı duyuruldu. Ara final döneminin başladığı Gelinim Mutfakta'da 4 gelin kıyasıya mücadele ediyor. Bir ayın sonunda ise büyük ödül olarak ise 30 altın bilezik verilecek. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? İşte, puan durumu...
Gelinim Mutfakta ara final ne zaman ve büyük ödül nedir? soruları programın takipçileri tarafından sorgulanıyor. Nursel Ergin'in sunumuyla gerçekleşen programda ara final heyecanı bir ay boyunca sürecek. Ara final oylaması sonucu 4 yarışmacı 30 gün boyunca elenmeden büyük ödül için yarışacak. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? İşte, Gelinim Mutfakta 2 Şubat tarihinde yaşanan gelişmeler...
GELİNİM MUTFAKTA 1 ŞUBAT KİM BİRİNCİ OLDU?
Gelinim Mutfakta Nursel Ergin'in sunumu ile Kanal D ekranında yayınlanmaya devam ediyor. Bugünün kazananı ise ilerleyen saatlerde belli olacak.
31 OCAK GELİNİM MUTFAKTA KİM KAZANDI?
Bugün Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler kukuca tarifiyle en yüksek puanı almaya çalıştı. Gelinlerden Hatice dünün kazananı olurken, çeyrek altının da sahibi oldu. 31 Ocak Gelinim Mutfakta çeyrek altını kazanan gelin Merve oldu. Hatice 16 puanla 2. oldu.
GELİNİM MUTFAKTA ARA FİNAL NEDİR?
Nursel Ergin Gelinim Mutfakta ara final heyecanının yaşanacağını, bu hafta son eleme yapılacak. Gelinim mutfakta ara final detaylarını paylaşan Nursel Ergin, önümüzdeki 30 Ocak Pazartesi gününden itibaren bir ay boyunca eleme olmayacağını söyledi.
Ara final oylaması sonucu 4 yarışmacı 30 gün boyunca elenmeden büyük ödül için yarışacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 1800 GÜNLE EMEKLİLİK ŞARTLARI | Düşük primle nasıl emekli olunur? 10 sene sigortanız varsa 47,48,49,50,51 yaşında...
- SON DAKİKA! Motorine indirim LPG'ye zam! 2 Şubat akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? Benzin, mazot, LPG fiyatı...
- Altın fiyatları CANLI 2 Şubat 2023: Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
- TYP KURA SONUÇLARI 2023 | İŞKUR TYP kura sonuçları AÇIKLANDI mı? MEB 2 Şubat TYP İSİM LİSTESİ sorgulama!
- Fındık fiyatları ne kadar oldu? Yükseliş sürecek mi? 2 Şubat Ordu, Giresun, Düzce, Samsun güncel fındık fiyatları
- 1 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Dün reytinglerde hangi dizi/program birinci oldu? Kuruluş Osman, Survivor, Çöp Adam...
- EYT BAŞVURU EKRANI açıldı mı, ne zaman açılacak? E-devlet EYT emeklilik başvuru süreci nasıl ilerleyecek? Şartları neler? Kısmi Emeklilikte değişiklik var mı?
- Üniversite sınav başvuruları ne zaman başlayacak? 2023 YKS ne zaman yapılacak? 2023 ÖSYM SINAV TAKVİMİ
- İkinci dönem dersler ne zaman başlayacak? Şubat tatilinin bitmesine kaç gün kaldı? Yarıyıl tatili uzatılacak mı? 15 Tatil hangi gün bitecek?
- Fed FAİZ KARARI SONRASI ALTIN, DOLAR | Yatırımcı için KRİTİK AÇIKLAMA ! İslam Memiş o rakama işaret etti! Anlık CANLI ALTIN TAKİBİ
- 50 bin yılda bir Dünya'yı DEĞİŞTİRİYOR! Yeşil Kuyruklu Yıldız derinden etkileyecek! Yay, Akrep, Koç, Kova...O burçlarda ZENGİNLİK VE LİDERLİK hakim olacak
- KURULUŞ OSMAN 115. bölüm özeti | Kuruluş Osman yeni bölümünde neler yaşandı? Osman Bey Nayman tehlikesi ile karşı karşıya!