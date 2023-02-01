31 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı? Dün reytinglerde hangi dizi/program birinci oldu?
Dün akşamın reyting sonuçları izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Total ve AB grubunda açıklanan sonuçların ardından reyting birincisi belli oluyor. 31 Ocak Salı günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları belli oldu. Peki, 31 Ocak 2023 reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, dünün akşamın birincisi...
31 Ocak 2023 Salı akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları zirvede yer almak için yarışa girdi. Total, AB ve ABC grubunda açıklanan reyting sıralaması tablosu sabah saatlerinde belli oluyor. Peki, "31 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı?","Reytinglerde kim birinci oldu?" İşte, dünün reyting sonuçları...
31 OCAK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Henüz dünün reyting sonuçları açıklanmadı.
30 OCAK SALI REYTİNG SONUÇLARI
Total'de 1. sırada TRT1'de izleyiciyle buluşan "Alparslan Büyük Selçuklu", 2. sırada Fox TV'de ekrana gelen "Yasak Elma", 3. sırada Atv'de yayınlanan "Esra Erol'da" yer aldı.
AB'de ise 1. sırada Star TV'de yayınlanan "Ömer", 2. sırada "Alparslan Büyük Selçuklu", 3. sırada "Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber" yer aldı.
30 OCAK TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Alparslan Büyük Selçuklu - TRT 1
Yasak Elma - FOX TV
Esra Erol'da - ATV
Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV
Selçuk Tepeli İle FOX Ana Haber - FOX TV
Ömer - Star TV
SHOW Ana Haber - SHOW TV
ATV Ana Haber - ATV
Survivor - TV8
Bir Küçük Gün Işığı - ATV
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