01 Şubat 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Televizyon Haberleri 31 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı? Dün reytinglerde hangi dizi/program birinci oldu?

31 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı? Dün reytinglerde hangi dizi/program birinci oldu?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.02.2023
ABONE OL
31 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı? Dün reytinglerde hangi dizi/program birinci oldu?

Dün akşamın reyting sonuçları izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Total ve AB grubunda açıklanan sonuçların ardından reyting birincisi belli oluyor. 31 Ocak Salı günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları belli oldu. Peki, 31 Ocak 2023 reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, dünün akşamın birincisi...

31 Ocak 2023 Salı akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları zirvede yer almak için yarışa girdi. Total, AB ve ABC grubunda açıklanan reyting sıralaması tablosu sabah saatlerinde belli oluyor. Peki, "31 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı?","Reytinglerde kim birinci oldu?" İşte, dünün reyting sonuçları...

31 OCAK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Henüz dünün reyting sonuçları açıklanmadı.

30 OCAK SALI REYTİNG SONUÇLARI

Total'de 1. sırada TRT1'de izleyiciyle buluşan "Alparslan Büyük Selçuklu", 2. sırada Fox TV'de ekrana gelen "Yasak Elma", 3. sırada Atv'de yayınlanan "Esra Erol'da" yer aldı.

AB'de ise 1. sırada Star TV'de yayınlanan "Ömer", 2. sırada "Alparslan Büyük Selçuklu", 3. sırada "Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber" yer aldı.

30 OCAK TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

Alparslan Büyük Selçuklu - TRT 1

Yasak Elma - FOX TV

Esra Erol'da - ATV

Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV

Selçuk Tepeli İle FOX Ana Haber - FOX TV

Ömer - Star TV

SHOW Ana Haber - SHOW TV

ATV Ana Haber - ATV

Survivor - TV8

Bir Küçük Gün Işığı - ATV

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA