Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 1 Şubat Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? ARA FİNAL PUAN DURUMU!
Gelinim Mutfakta programında 30 Ocak 2023 tarihinden itibaren eleme olmayacağı duyuruldu. Ara final döneminin başladığı Gelinim Mutfakta'da 4 gelin kıyasıya mücadele ediyor. Bir ayın sonunda ise büyük ödül olarak ise 30 altın bilezik verilecek. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? İşte, puan durumu...
Gelinim Mutfakta ara final ne zaman ve büyük ödül nedir? soruları programın takipçileri tarafından sorgulanıyor. Nursel Ergin'in sunumuyla gerçekleşen programda ara final heyecanı bir ay boyunca sürecek. Ara final oylaması sonucu 4 yarışmacı 30 gün boyunca elenmeden büyük ödül için yarışacak. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? İşte, Gelinim Mutfakta 1 Şubat tarihinde yaşanan gelişmeler...
GELİNİM MUTFAKTA 1 ŞUBAT KİM BİRİNCİ OLDU?
Gelinim Mutfakta Nursel Ergin'in sunumu ile Kanal D ekranında yayınlanmaya devam ediyor. Bugünün kazananı ise ilerleyen saatlerde belli olacak.
31 OCAK GELİNİM MUTFAKTA KİM KAZANDI?
Bugün Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler kukuca tarifiyle en yüksek puanı almaya çalıştı. Gelinlerden Hatice dünün kazananı olurken, çeyrek altının da sahibi oldu. 31 Ocak Gelinim Mutfakta çeyrek altını kazanan gelin Merve oldu. Hatice 16 puanla 2. oldu.
GELİNİM MUTFAKTA ARA FİNAL NEDİR?
Nursel Ergin Gelinim Mutfakta ara final heyecanının yaşanacağını, bu hafta son eleme yapılacak. Gelinim mutfakta ara final detaylarını paylaşan Nursel Ergin, önümüzdeki 30 Ocak Pazartesi gününden itibaren bir ay boyunca eleme olmayacağını söyledi.
Ara final oylaması sonucu 4 yarışmacı 30 gün boyunca elenmeden büyük ödül için yarışacak.
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