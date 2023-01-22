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Survivor 6. bölüm CANLI İZLE! 22 Ocak Survivor yeni bölüm TV8 canlı yayın izleme ekranı!

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.01.2023
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Survivor 6. bölüm CANLI İZLE! 22 Ocak Survivor yeni bölüm TV8 canlı yayın izleme ekranı!

Ekranlarının sevilen programı Survivor 2023,15 Ocak tarihinde izleyicisiyle buluştu. Haftanın hemen hemen her günü yayınlanan Survivor, bugün 6.bölümüyle ekranlara gelecek. Yarışmanın yeni bölümünü izlemek izleyenler, TV8 canlı yayın ekranını araştırıyor. Peki, "Survivor yeni bölüm nereden, nasıl izlenir?" İşte, TV8 canlı yayın izleme ekranı!

Survivor yeni bölüm full HD canlı izleme ekranı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Ünlüler -Gönüllüer takımın bu sene fenomen isimler de yer alıyor. Heyecan ve mücadelenin bir arada olduğu Survivor 2023 programında yaşananlar, izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte, yeni bölümleri kaçırmak istemeyenlerin araştırdığı Survivor 22 Ocak TV8 canlı yayın izleme ekranı!

SURVİVOR CANLI İZLE EKRANI!

Survivor 2023'ü TV8'den canlı izleyebilirsiniz veya TV8'in resmi sitesi üzerinden de izleyebilirsiniz. Survivor yarışmasını TV8'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

https://www.tv8.com.tr/canli-yayin

SURVİVOR 2023 YENİ BÖLÜM SAAT KAÇTA?

Survivor bu akşam başlıyor. 2023 kadrosunun yer aldığı program saat 20:00'da ekrana gelecek. Program başlar başlamaz aşağıdaki link üzerinden canlı yayına ulaşabilirsiniz.

SURVIVOR 2023 YARIŞMACILARI

ÜNLÜLER

Seçkin Piriler, Zeynep Alkan, Aysu Keskin, Cansu Tuman, Yusuf Güney, Barış Telli, Murat Eken, Berdan Mardini.

GÖNÜLLÜLER

Aziz, Gizem Avcı, Aleyna, Asena, Osman Can, Özgür, Tunga, Walison, Kardelen.

FENOMENLER

Alper Rende, Buse Plan, Halil İbrahim Göker, Elanur, Chaby Han, Kürşat Juan.

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