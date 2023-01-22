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22 Ocak reyting sonuçları açıklandı! Dün akşamın reytinglerde hangi yapım birinci oldu? SIRALAMA DEĞİŞTİ!

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.01.2023 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023
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22 Ocak reyting sonuçları açıklandı! Dün akşamın reytinglerde hangi yapım birinci oldu? SIRALAMA DEĞİŞTİ!

22 Ocak 2023 Cumartesi akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları zirvede yer almak için yarışa girdi. Total, AB ve ABC grubunda açıklanan reyting sıralaması tablosu sabah saatlerinde belli oluyor. Peki, "22 Ocak Pazar reyting sonuçları açıklandı mı?","Reytinglerde kim birinci oldu?" İşte, dünün reyting sonuçları...

Dün akşamın reyting sonuçları izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Total ve AB grubunda açıklanan sonuçların ardından reyting birincisi belli oluyor. 22 Ocak Pazar günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları belli oldu. Peki, 22 Ocak 2023 reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, dünün akşamın birincisi...

21 OCAK REYTİNG SONUÇLARI

21 Ocak 2023 Cumartesi günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada Gönül Dağı özet yer aldı.

22 OCAK TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

22 Ocak tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. Total'de en çok izlenen proje "Teşkilat" dizisi olurken, 2. sırada ise Yargı dizisi yer aldı.

1 TESKILAT TRT 1

2 YARGI KANAL D

3 SURVIVOR TV8

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