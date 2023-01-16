Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyrek altını hangi yarışmacı kazandı? 17 Ocak PUAN DURUMU!

Kanal D'de hafta içi ekranlara gelen Gelinim Mutfakta yarışmasında her gün farklı lezzet için yarışan gelinler, kayınvalidelerden en yüksek puanı almak için tüm hünerlerini gösteriyor. İzleyiciler ise "Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kaptı?" sorularını gündeme getiriyor. İşte, Gelinim Mutfakta 17 Ocak Salı gününün kazananı ve puan durumu...

17 OCAK GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

17 Ocak Gelinim Mutfakta Günün Birincisi kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak Özlem oldu. Yeni yarışmacı Özlem aynı zamanda çeyrek altının da kazanan isimi olarak günü başarılı tamamladı. Zeynep ise -2 ceza puanı aldı.