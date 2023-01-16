Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyrek altını hangi yarışmacı kazandı? 17 Ocak PUAN DURUMU!
"Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını hangi gelin kazandı?" sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oluyor. Nursel Ergin'in sunumu ile devam eden programda hazırladıkları yemeklerle tüm hünerlerini gösteren gelinler, en yüksek puanı almaya çalışıyor. Peki, "Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyrek altını hangi yarışmacı kazandı?" İşte, 17 Ocak 2023 puan durumu...
Kanal D'de hafta içi ekranlara gelen Gelinim Mutfakta yarışmasında her gün farklı lezzet için yarışan gelinler, kayınvalidelerden en yüksek puanı almak için tüm hünerlerini gösteriyor. İzleyiciler ise "Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kaptı?" sorularını gündeme getiriyor. İşte, Gelinim Mutfakta 17 Ocak Salı gününün kazananı ve puan durumu...
17 OCAK GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?
17 Ocak Gelinim Mutfakta Günün Birincisi kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak Özlem oldu. Yeni yarışmacı Özlem aynı zamanda çeyrek altının da kazanan isimi olarak günü başarılı tamamladı. Zeynep ise -2 ceza puanı aldı.
GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU
ÖZLEM- 19
HATİCE-17
ZEYNEP- 13- 2= 11
RABİA- 9
16 OCAK 2023 GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta'da bugün şıhıl mahşi tarifini en iyi hazırlayan gelin aynı zamanda çeyrek altının sahibi oldu. Gelinim Mutfakta bugün birinci olan şanslı gelin Hatice günün birincisi olarak çeyrek altını da yakasına taktı.
GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU
HATİCE- 19
ÖZLEM- 17
RABİA- 8
ZEYNEP- 8
GELİNİM MUTFAKTA HATİCE VE ZEYNEP ELENDİ Mİ, KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta 1070 bölümde Hatice ve Zeynep gelinin elendiği Nursel Ergin tarafından açıklandı.
Gelinim Mutfakta Rabia çeyrek altın ve bilezikleri kazanırken Zeynep ve Hatice elendi.
GELİNİM MUTFAKTA 1070.BÖLÜM PUAN DURUMU
Hatice: 47
Zeynep: 47
Rabia: 63
Özlem: 55
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