15 Ocak reyting sonuçları: Pazar akşamı reytinglerde kim birinci oldu? Survivor 2023, Teşkilat, Ateş Kuşları...
15 Ocak 2023 Pazar akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları zirvede yer almak için yarışa girdi. Total, AB ve ABC grubunda açıklanan reyting sıralaması tablosu sabah saatlerinde belli oluyor. Peki, "15 Ocak Pazar reyting sonuçları açıklandı mı?","Reytinglerde kim birinci oldu?" İşte, dünün reyting sonuçları...
Dün akşamın reyting sonuçları izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Total ve AB grubunda açıklanan sonuçların ardından reyting birincisi belli oluyor. 15 Ocak Pazar günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları belli oldu. Peki, 15 Ocak 2023 reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, dünün akşamın zirvedeki ismi!
15 OCAK REYTİNG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Survivor 2023 yarışması dün akşam yeni dönemiyle reyting yarışında yerini aldı. Reyting sonuçları birazdan haberimizde yer alacaktır.
14 OCAK REYTİN SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Total'de 1. sırada TRT 1'de izleyici ile buluşan "Gönül Dağı",
2. sırada atv'de ekranlara gelen "Kardeşlerim", 3. sırada ise "Gönül Dağı" özet bölümü yer aldı.
AB'de 1. sırada "Gönül Dağı", 2. sırada "Kardeşlerim", 3. sırada ise "Gönül Dağı" özet bölümü yer aldı.
A/B ve TOTAL REYTİNG NE DEMEK?
Ölçüm yapılan dört tane grup var. A/B, C1, C2, D/E. Bu grupları oluştururken hane reisinin eğitim ve mesleğine bakılıyor.
Eğitim düzeyi yüksek olan insanlar A/B dediğimiz grubu oluşturuyor. C ve D/E grubu ise daha alt geliri temsil eden insanlar.
Total ise bütün bu grupların toplamı oluyor.
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