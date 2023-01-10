Gelinim Mutfakta 10 Ocak Salı PUAN DURUMU: Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyrek altını hangi yarışmacı kazandı?
Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını hangi gelin kazandı? sorusu izleyiciler tarafından sorgulanmaya başladı. Nursel Ergin'in sunumu ile devam eden programda hazırladıkları yemeklerle tüm hünerlerini gösteren gelinler, en yüksek puanı almaya çalışıyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyrek altını hangi yarışmacı kazandı? İşte, yanıtı...
Kanal D'de hafta içi ekranlara gelen Gelinim Mutfakta yarışmasında her gün farklı lezzet için yarışan gelinler, kayınvalidelerden en yüksek puanı almak için tüm hünerlerini gösteriyor. İzleyiciler ise "Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kaptı? sorusunu sorgulamaya devam ediyor. İşte, Gelinim Mutfakta 10 Ocak Salı gününün kazananı ve puan durumu...
GELİNİM MUTFAKTA 10 OCAK KİM BİRİNCİ OLDU?
Gelinim Mutfakta yarışması bugün 13.00'te başladı.Günün puanlaması program sona erdikten sonra haberimizde açıklanacaktır.
GELİNİM MUTFAKTA 9 OCAK KİM BİRİNCİ OLDU?
Gelinim Mutfakta yarışmasına bu hafta yeni bir gelin ve kayınvalide dahil oldu. Yeni yarışmacı Rabia ve kayınvalide Yasemin Gaziantep'ten yarışmaya katıldı.
Saat 13:00'de başlayan yarışmada bugün balaban kebap tarifi yapıldı. Zeynep en yüksek puanı alarak günün birincisi oldu.
Zeynep16
Hatice 16
Rabia 11
Derya 10
HAFTANIN SON GÜNÜ 7 ALTIN BİLEZİK ÖDÜLÜ!
Haftanın ilk gününden, son gününe kadar puanlanan gelinler günün en yüksek puanını aldığında çeyrek altın, haftanın en yüksek puanını aldığında 7 bilezik kazanıyor.
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- Gelinim Mutfakta 10 Ocak Salı PUAN DURUMU: Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyrek altını hangi yarışmacı kazandı?
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