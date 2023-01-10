Gelinim Mutfakta 10 Ocak Salı PUAN DURUMU: Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyrek altını hangi yarışmacı kazandı?

Kanal D'de hafta içi ekranlara gelen Gelinim Mutfakta yarışmasında her gün farklı lezzet için yarışan gelinler, kayınvalidelerden en yüksek puanı almak için tüm hünerlerini gösteriyor. İzleyiciler ise "Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kaptı? sorusunu sorgulamaya devam ediyor. İşte, Gelinim Mutfakta 10 Ocak Salı gününün kazananı ve puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 10 OCAK KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta yarışması bugün 13.00'te başladı.Günün puanlaması program sona erdikten sonra haberimizde açıklanacaktır.