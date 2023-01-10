Arka Sokaklar 639. yeni bölüm fragmanı, dizinin yayına ara vermesiyle birlikte merak ediliyor. Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar'ın son bölümü 18 Kasım 2022 tarihinde izleyiciyle buluşmuştu. Yapımcı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı nedeniyle ara verildiği açıklanan dizinin hangi tarihte başlayacağı merak ediliyor. Peki, Arka Sokaklar 639. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 2023 Arka Sokaklar bu hafta var mı, ne zaman başlayacak? İşte tüm detaylar...

ARKA SOKAKLAR BU HAFTA VAR MI?

Arka Sokaklar'ın yeni bölümü bu hafta da yayınlanmayacak. 13 Ocak 2023 tarihli Kanal D yayın akışında 'Da Vinci Şifresi' adlı filmi yer alıyor. Dizinin yapım şirketinden yapılan açıklamada, "Arka Sokaklar dizisi yapımcısı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı nedeniyle 45 gün yayına ara vermiştir." denilmişti. Buna göre, Arka Sokaklar'ın yeni bölümünün önümüzdeki hafta yani 20 Ocak'ta başlaması bekleniyor.