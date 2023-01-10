Arka Sokaklar 639. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 2023 Arka Sokaklar bu hafta var mı, ne zaman başlayacak?
Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizisine yapımcı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı nedeniyle ara verilmişti. Son bölümü 18 Kasım 2022 tarihinde yayınlanan Arka Sokaklar'ın ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Yeni bölümde neler olacağını merak eden takipçileri, yeni bölüm fragmanına dair detayları araştırıyor. Peki, Arka Sokaklar 639. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 2023 Arka Sokaklar bu hafta var mı, ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...
Arka Sokaklar 639. yeni bölüm fragmanı, dizinin yayına ara vermesiyle birlikte merak ediliyor. Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar'ın son bölümü 18 Kasım 2022 tarihinde izleyiciyle buluşmuştu. Yapımcı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı nedeniyle ara verildiği açıklanan dizinin hangi tarihte başlayacağı merak ediliyor. Peki, Arka Sokaklar 639. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 2023 Arka Sokaklar bu hafta var mı, ne zaman başlayacak? İşte tüm detaylar...
ARKA SOKAKLAR BU HAFTA VAR MI?
Arka Sokaklar'ın yeni bölümü bu hafta da yayınlanmayacak. 13 Ocak 2023 tarihli Kanal D yayın akışında 'Da Vinci Şifresi' adlı filmi yer alıyor. Dizinin yapım şirketinden yapılan açıklamada, "Arka Sokaklar dizisi yapımcısı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı nedeniyle 45 gün yayına ara vermiştir." denilmişti. Buna göre, Arka Sokaklar'ın yeni bölümünün önümüzdeki hafta yani 20 Ocak'ta başlaması bekleniyor.
ARKA SOKAKLAR 638. BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Kadem ve Hülya yolun sonuna gelmişlerdir fakat Kadem'in yeni planları vardır. Geçmişte Hülya'yla bağlantısı olan örgüt üyeleri Abdül ve Yulia yeni oluşumlar içindedir. Ekip onları durdurmak için elinden geleni yapacaktır. Yoksunluk krizi geçiren Mete, Tahir tarafından zorlu bir seçime maruz bırakılır. Uğur, annesinin ve kardeşinin katilinin kim olduğunu öğrenir ve onunla yüzleşir. Ayşe, şiddet gören ablasına yardım etmek ister ama bu durum Ayşe'nin başına çok büyük işler açacaktır.
ARKA SOKAKLAR 637. BÖLÜMDE YAŞANANLAR
11 Kasım 2022 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 637. Bölümünde uyuşturucu baronu Kadem'i yakalamaya çalışan Rıza Baba, ona ulaşabilmek için Nurcan'ı gizli göreve yolluyor!
Kadem, Yavuz tarafından yakalanır. Heyecanlı operasyonda Kadem'i bir sürpriz beklemektedir. Derya'nın yüklü miktarda borcu vardır. Haksız suçlamalarla birlikte Derya'yı zor anlar bekler. Dilek'in nişanlısı Mete ve eski sevgilisi Tunç karşı karşıya gelir. Dilek bu olaylarda ikisinin arasında kalacaktır. Ayşe, ablasının yüzündeki morlukları görür. Eniştesi Hikmet'i son kez uyaracaktır. Amina ülkeden sınır dışı edilmeyle karşı karşıya kalacaktır. Buna neden olan kişi ise öz kardeşi Asaf'tan başkası değildir.
ARKA SOKAKLAR 636. BÖLÜMDE YAŞANANLAR
4 Kasım 2022 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 636. Bölümünde uyuşturucu baronu Kadem, mallarına el koyan ekipten intikam almak için Yavuz Komiseri kaçırıyor!
Ekip, Kadem'in uyuşturucularına el koyar. Her şeyi elinden alınan Kadem, intikam almak için Yavuz'u seçer.
Atıf yıllar önce parktan Sema adında küçük bir kız çocuğu kaçırır. Sema yıllar boyu Atıf'tan şiddet görür; ama Atıf, yaptıklarının cezasını ödeyecektir.
Şule, gittiği spor salonuna kredi kartı bilgilerini verince Çoban ailesinin başına beklenmedik işler açılacaktır.
Tunç'un eski nişanlısı Dilek, Mete adında biriyle ilişki yaşamaya başlamıştır. Mete zengin bir ailenin oğludur ama onun da gizlediği bazı gerçekler bulunmaktadır.
ARKA SOKAKLAR 635. BÖLÜMDE YAŞANANLAR
28 Ekim 2022 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 635. Bölümünde ekip, uyuşturucu baronu Kadem ile ilgili büyük sıkıntılar yaşıyor!
Uyuşturucu baronu Kadem'in başı ekip yüzünden derttedir. Eline geçen ilk fırsatta piyasayı yeniden ele geçirmeye çalışır.
Amina, kardeşi Asaf tarafından hiç beklenmedik bir olayla karşılaşacaktır.
Murat, kumar borcu yüzünden çocuğu Timuçin'i tehlikeye atar. Ekip Timuçin'i kurtarmak için var güçleriyle çalışacaktır.
Merve'nin başına gelen kötü olaylar abisi Doğan'ı harekete geçirir. Doğan kardeşinin intikamını almaya çalışır.
Yavuz'un geçmişi peşini bırakmaz. Bu durum onun ekipteki görevini sorgulamasına neden olacaktır.
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