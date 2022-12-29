Yeşil Deniz dizisi yeniden mi başlıyor? TRT 1 Yeşil Deniz ne zaman, nerede yayınlanacak?
90'lı yıllarda Ege kasabasında yaşayan insanların sıcak, samimi hayatlarını konu edinen Yeşil Deniz dizisi geniş bir izleyici kitlesine sahipti..Yayın hayatına 75. bölümüyle veda eden dizinin yeniden başlayacağı sosyal medyada konuşulmaya başladı. Peki, Yeşil Deniz geri mi dönüyor? TRT 1 Yeşil Deniz dizisi ne zaman, hangi platformda yayınlanacak? İşte, detaylar...
Yeşil Deniz dizisi ne zaman başlayacak? sorusu sosyal medyada gündem oldu. Bir dönem TRT 1 ekranlarında yayınlanan TFT Yapım imzalı 'Yeşil Deniz' dizisi, konusu ve oyuncu kadrosuyla izleyicilerin gönlünde taht kurdu. Ege komedisi olan ve 4 yakın arkadaşın hikayesini anlatan Yeşil Deniz, seyircisini sevindiren bir haber geldi. Dizinin oyuncuları bu geri dönüşü, sosyal medya hesaplarından yaptıkları bir paylaşımla duyurdu. İşte, o paylaşım...
75. BÖLÜMÜYLE VEDA ETMİŞTİ
TRT1'in efsane yapımlarımdan Yeşil Deniz dizisi 2014-2016 yılları arasında yayınlandı. Başrollerinde Öykü Çelik, Burak Serdar Şanal, Mert Turak, Melis Babadağ ve Ali Balkın'ın bulunduğu yapım 75.bölümüyle final yaparak ekranlara veda etti. Bu veda dizinin hayranlarını oldukça üzdü.
"NEREDE KALMIŞTIK"
Mert Turak, Burak Serdar Şanal, Burak Alkaş ve Ali Barkın'ın başrolü oldukları Yeşil Deniz dizinin oyuncuları bu geri dönüşü, Instagram hesaplarından yaptıkları bir paylaşım ile duyurdu.
Mert Turak paylatığı fotoğrafa; "Nerde kalmıştık gülüm?" notunu düştü. Binler kullanıcı o fotoğrafın altına yeniden başlıyor! yorumunda bulundu.
OYUNCU KADROSU
Yeni oyuncu kadrosu hakkında henüz bir bilgi gelmedi. Oyuncular belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.
Burak Serdar Şanal, Öykü Çelik, Melis Babadağ, Mert Turak, Burak Alkaş, Ali Barkın, Emin Gürsoy, Renan Bilek, Zeynep Gülmez, Nuri Gökaşan, Yener Gürsoy, Jale Aylanç, Elvan Dişli, Ahmet Somers, Erencan Vurucu, Recep Sarı, Nalan Yavuz, Ceyhun Tutal, Alaaddin Sakar, Meral Küçükerol, Zafer Kırşan, Salih Kalyon
YEŞİL DENİZ DİZİSİ NEREDE YAYINLANACAK?
Sosyal medyadaki iddialara göre; efsana yapımlar arasında yer alan Yeşil Deniz dizisi, TRT Dijital için tekrardan çekilecek.
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