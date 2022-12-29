Yeşil Deniz dizisi yeniden mi başlıyor? TRT 1 Yeşil Deniz ne zaman, nerede yayınlanacak?

Yeşil Deniz dizisi ne zaman başlayacak? sorusu sosyal medyada gündem oldu. Bir dönem TRT 1 ekranlarında yayınlanan TFT Yapım imzalı 'Yeşil Deniz' dizisi, konusu ve oyuncu kadrosuyla izleyicilerin gönlünde taht kurdu. Ege komedisi olan ve 4 yakın arkadaşın hikayesini anlatan Yeşil Deniz, seyircisini sevindiren bir haber geldi. Dizinin oyuncuları bu geri dönüşü, sosyal medya hesaplarından yaptıkları bir paylaşımla duyurdu. İşte, o paylaşım...

75. BÖLÜMÜYLE VEDA ETMİŞTİ

TRT1'in efsane yapımlarımdan Yeşil Deniz dizisi 2014-2016 yılları arasında yayınlandı. Başrollerinde Öykü Çelik, Burak Serdar Şanal, Mert Turak, Melis Babadağ ve Ali Balkın'ın bulunduğu yapım 75.bölümüyle final yaparak ekranlara veda etti. Bu veda dizinin hayranlarını oldukça üzdü.